علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پروژه گمانه‌زنی تعیین عرصه و حریم «پیسه تپه» در همدان خبرداد.

وی گفت: به‌دلیل قرارگیری «پیسه تپه» در محدوده طرح توسعه فرودگاه شهر همدان و نبود ضوابط قانونی برای حفاظت از این محوطه٬ در سال جاری با اختصاص ۲۰۰ میلیون ریال از اعتبارات ابلاغی از محل خزانه اسلامی، طرح پژوهشی گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و حریم این محوطه تهیه و کار میدانی آن در روزهای اخیر آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان عنوان کرد: «پیسه تپه» همدان واقع در اراضی شهر جورقان شهرستان همدان از جمله محوطه‌های دشت همدان است که به‌صورت اقماری تعداد ۴ تپه دیگر در نزدیکی آن قرار دارد.

مالمیر اضافه کرد: بر اساس شواهد موجود این محوطه دارای ساختار معماری خشتی است که بر روی یک پشته طبیعی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بر اساس داده‌های سفالی؛ محوطه مذکور مربوط به بازه زمانی عصرآهن ۳ تا دوران تاریخی است.