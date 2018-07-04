انتقاد مدیرکل استاندارد تهران از عدم ایمنی آسانسورها در این استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا طاهری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان تهران که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران، نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد، گفت: برای استانداردسازی آسانسورهای استان تهران نیاز به دستور ویژه استانداری است.

وی با بیان این که تنها ۷۹ مورد از آسانسورهای بازدید شده استان تهران اقدام به رفع نقص کرده اند، گفت: استاندارد نبودن آسانسورها در شهرهایی مانند تهران که بیش از دیگر نقاط کشور بلند مرتبه سازی انجام می دهند، اهمیت ویژه ای دارد که متاسفانه کم تر مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان تهران به تلفات ناشی از سقوط و عدم رعایت موارد ایمنی در آسانسورهای این استان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ تعداد یک هزار و ۴۱۸ آسانسور در استان تهران مورد بازدید قرار گرفت، که تنها ۱۶ مورد آن ها استاندارد بود.

وی گفت: در سال ۹۶ نیز ۷۰۰ مورد بازدید از آسانسورهای استان تهران انجام شده است، که تنها ۵ مورد از این آسانسورها منطبق با شاخص های استاندارد بود.

طاهری در ادامه به مبحث استاندارد در واحدهای تولیدی استان تهران نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۵۰ مورد استاندارد ملی در استان تهران تدوین شد، در حالی که میزان تعیین شده برای استان تهران ۲۴۵ مورد بود، اما توانستیم، ۱۰۵ مورد بیش از مقدار معین شده استاندارد تعیین کنیم.

وی اضافه کرد: در سال ۹۶ تعداد ۳۸۶ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی استان تهران صادر شد، که جمع تعداد پروانه ها به ۵ هزار و ۳۳۵ واحد رسید.

مدیرکل استاندارد استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به بازرسی از بازار طلا و سنجش ترازوها در استان تهران اشاره کرد و گفت: شهروندان در هنگام خرید طلا، به کد شناسایی که به صورت یک عدد به همراه حرف لاتین در مصنوع حک شده‌، توجه کنند،.

وی افزود: طلای ساخته شده خارجی مورد تایید استاندارد نیستند و عرضه آن ممنوع است.

