به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری گرگان، علیرضا حاج محمدعلی، اظهار کرد: دهم و یازدهم تیرماه جاری نخستین همایش سرمایه گذاری در تالار مذاکره سرمایه گذاری اقتصاد شهری بجنورد برگزار شد و شهرداری گرگان به عنوان مهمان ویژه در سطح معاونت سرمایه گذاری شهرداری در این همایش و اجلاس شرکت کرد.

حاج محمدعلی اضافه کرد: در این همایش ضمن آشنایی با سرمایه گذاران بین المللی (سرمایه گذاران چینی و ایتالیایی) با سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی رایزنی و مذاکره انجام شد.

وی ادامه داد: این رایزنی ها به عقد تفاهم نامه با دو شرکت سرمایه گذاری و خدماتی در فرصت های سرمایه گذاری شهر گرگان و ارائه ۴۸ پروژه سرمایه گذاری شهرداری منجر شد.

معاون سرمایه گذاری شهرداری گرگان اظهار کرد: در این همایش همچنین مذاکرات شفاهی و مبادله اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط برای نشست های بعدی به عمل آمد.

وی به پروژه های مذاکره شده هم اشاره و تصریح کرد: مذاکره جهت راه اندازی پمپ بنزین های جیبی با سرمایه گذار مشهدی و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در جهت تعیین راندمان حداکثری توجیهات اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری و مذاکره با سازنده بزرگ ترین تجهیزات شهربازی و تله کابین در اروپا با شرکت ایتالیایی انجام شد.

حاج محمدعلی از مذاکره با شرکت سرمایه گذاری انرژی های تجدیدپذیر (انرژی پاک و خورشیدی) جهت بهره مندی هرچه بیشتر در پروژه های مدنظر شهری در گرگان خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین میز مذاکره در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه سال جاری جهت مذاکره تکمیلی رزرو شد.