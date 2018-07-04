سلطانی فر و صالحی امیری از اردوی تیم ملی قایقرانی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک عصر امروز چهارشنبه در اردوی آماده سازی تیم های ملی قایقرانی ایران اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا حضور یافتند.

سلطانی فر در این بازدید گفت: به قایقرانی ایران برای کسب نتایج درخشان در بازیهای اسیایی جاکارتا بسیار خوشبینیم ، خوشحالم که از سراسر ایران ورزشکاران فرصت حضور در تیم های ملی های ملی را دارند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تصورم بر این است قایقرانی ایران می تواند در بازیهای المپیک هم بر روی سکوی قرار بگیرند.