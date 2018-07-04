اگر اسرائیل سلاح هسته ای ندارد چرا با نظارت بین المللی مخالف است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه با ۷۳ رای در مقابل ۸ رای، ضد طرح نظارت بین المللی بر نیروگاههای هسته ای این رژیم در دیمونا رای داد.

طرح مذکور از سوی جمال زحالقه نماینده عرب عضو کنیست رژیم صهیونیستی ارائه شده بود.

زحالقه در جریان بررسی طرح نظارت بین المللی بر نیروگاه دیمونا و هنگامی که یووال اشتاینتز وزیر انرژی رژیم صهیونیستی نیروگاه دیمونا را امن دانست و گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی، مخاطرات زمین لرزها بر نیروگاههای اتمی را مورد بررسی قرار نمی دهد و اعلام کرد که نیروگاه مرکز پژوهش های هسته ای است و نه مرکز تولید سلاح هسته ای گفت: آنچه اشتاینتز می گوید غوغاگری است و وی(یووال) نمی خواهد اعتراف کند که اسرائیل سلاح هسته ای دارد و اگر اینگونه نیست پس چرا اسرائیل با نظارت بر نیروگاه دیمونا مخالفت می کند؟ آژانس بین المللی انرژی هسته ای نظارتی بر خطرات زمین لرزه نمی کند اما بر سلاح هسته ای مراقبت می کند. این نیروگاه به سبب تولید سلاح هسته ای خطرناک است و راه ممانعت از خطر ،خلع سلاح هسته ای است.