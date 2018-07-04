نقص فنی در ایستگاه پمپاژ «چاه نیمه» سبب کاهش فشار آب زاهدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، محسن میرادی اظهار داشت: هم اینک نیروهای امدادی در حال انجام تعمیرات هستند که پیش بینی می شود تا ساعت ۲۲ این مشکل بر طرف شود.

وی ادامه داد: این کمبود آب، بخش اعظمی از مشترکان شهر زاهدان از جمله ساکنان مناطق زیباشهر، مهرشهر، دانشگاه، بزرگمهر، معلم، دانش، جمهوری، پرستار، انقلاب، کوثر، بعثت، رجایی، شهرک کارگاهی، منازل تاکسیرانی و تمامی فرعی‌های منشعب در این محدوده را با افت فشار آب و گاها قطع آب روبرو خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش نیروهای شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان بازه زمانی انجام تعمیرات و پایداری شبکه توزیع به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.

میرادی از ساکنان مناطق ذکر شده تقاضا کرد: به منظور مصارف ضروری نسبت به ذخیره سازی آب اقدام کنند.