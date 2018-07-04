۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۲

فرماندار هشترود:

دولت برای موفقیت در امور اجرایی کشور به کمک جوانان نیاز دارد

دولت برای موفقیت در امور اجرایی کشور به کمک جوانان نیاز دارد

هشترود- فرماندار هشترود گفت: دولت برای موفقیت در امور اجرایی کشور به کمک جوانان نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز چهارشنبه در نشستی با جوانان هشترودی بااشاره به حضور جوانان در عرصه های مختلف جامعه و نقش آنان در مراسمات و برنامه ها گفت: جوانان، سرمایه های آینده کشور بوده و بایستی خواسته های آنان راشنید و بدان توجه کرد .

وی افزود: در وضعیت کنونی جامعه ایجاد نشاط و شادابی درجوانان لازم و ضروری بوده و باید دراین راستا گام های موثر و مفید برداشت .

امینیان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی قادرنیست امورات کشور را پیش ببرد و مستلزم همراهی و همکاری مردم به ویژه جوانان است که در این راستا باید به جوانان اعتماد کرد.

وی در آخر به ظرفیت ها و پتا نسیل های منطقه هشترود اشاره کرد و یادآور شد: جوانان هشترودی با استعداد بالقوه خود می توانند درراستای اشتغال و رفع بیکاری نقش مهمی ایفا کنند.

