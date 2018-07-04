  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۵

رئیس دادگستری بروجرد:

۱۰۳ هکتار از اراضی ملی بروجرد رفع تصرف شد

بروجرد- رئیس دادگستری بروجرد از رفع تصرف ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بوالحسنی ظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از اراضی ملی لرستان که در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۸ مصوبه در شورای حفاظت از اراضی ملی تصویب شده است که یکی از آنها تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به برخی تعاونی ها است.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی شهرستان شده است.

رئیس دادگستری بروجرد تاکید کرد: مشکل عمده در سطح شهرستان عدم فرهنگسازی حفاظت از منابع طبیعی است، تا زمانی که فرهنگسازی نشود مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

بوالحسنی اظهار داشت: متاسفانه در برخی تغییرکاربری ها برخورد سلیقه ای داریم، فسخ قراردادها باید بلافاصله توسط دستگاه مربوطه انجام شود.

کد خبر 4338908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها