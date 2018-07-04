۱۰۳ هکتار از اراضی ملی بروجرد رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بوالحسنی ظهر چهارشنبه در شورای حفاظت از اراضی ملی لرستان که در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته ۱۸ مصوبه در شورای حفاظت از اراضی ملی تصویب شده است که یکی از آنها تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به برخی تعاونی ها است.

وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف و تحویل منابع طبیعی شهرستان شده است.

رئیس دادگستری بروجرد تاکید کرد: مشکل عمده در سطح شهرستان عدم فرهنگسازی حفاظت از منابع طبیعی است، تا زمانی که فرهنگسازی نشود مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

بوالحسنی اظهار داشت: متاسفانه در برخی تغییرکاربری ها برخورد سلیقه ای داریم، فسخ قراردادها باید بلافاصله توسط دستگاه مربوطه انجام شود.