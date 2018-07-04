۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

رئیس سازمان ملی استاندارد:

۳۲ هزار استاندارد ملی در کشور داریم/ لزوم کیفی سازی استانداردها

تهران- رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر کیفی سازی استانداردها گفت: ۳۲ هزار استاندارد ملی در کشور داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت ظهر چهارشنبه در جلسه شورای استاندارد استان تهران که با حضور محمد حسین مقیمی استاندار تهران برگزار شد، به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در مجلس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: باید برای اجرایی شدن مقررات فنی ابتدا آن ها را به استاندارد تبدیل کرد و سپس برای اجرای قانون و استاندارد همه دستگاه ها کمک کنند.

وی جایگاه سازمان استاندارد را فرابخشی دانست و افزود: رعایت استاندارد سبب تقویت اقتصاد مقاومتی می شود و در این خصوص می توان به توسعه استاندارد محصولات داخلی کمک کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد توفیق این سازمان را در دولت یازدهم و دوازدهم قابل توجه دانست و گفت: در خصوص استاندارد دستگاه های عمومی مانند تله کابین، تله سیژ و شهربازی هیچ چشم پوشی نداریم و استاندارد سازی تله کابین ها را مورد پیگیری قرار دادیم و خوشبختانه شاهد درخواست معاون اول رئیس جمهور از وزیر ورزش و جوانان بودیم، که تا زمانی که با سازمان استاندارد هماهنگ نشده، از تله کابین ها استفاده نشود.

پیروزبخت استان تهران را استانی با اهمیت ملی خواند و گفت: هر اتفاقی که در تهران روی دهد، به تمام کشور سرایت پیدا می کند و به همین دلیل نظارت ها در این استان با شدت بیشتری انجام می شود و کنترل شیر خام و نان سنتی از مواردی است، که به خوبی در تهران انجام شده است.

وی به وجود ۳۲ هزار استاندارد ملی در کشور اشاره کرد و گفت: امروز نیازمند کیفی سازی استانداردها هستیم و باید همه سعی کنیم، استانداردها به صورت کیفی و مطلوب پیاده سازی شود و در این خصوص تاکید بیشتری بر ورود در زمینه هایی داریم که برای سلامت مردم جدی باشد.

