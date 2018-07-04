ساعات کار ادارات در استان سمنان تغییر کرد/ آغاز از ۱۶ تیرماه

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری بعدازظهر چهارشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان، ضمن بیان اینکه ساعات کار ادارات استان از ۱۶ تیرماه تغییر میکند، تأکید کرد: این تغییر ساعت برای کاهش مصرف انرژی و بسته بودن ادارات در طول ظهرهای تابستان صورت میپذیرد تا نیاز مصرف برق و آب برای وسایل سرمایشی و برودتی کاهش یابد.
وی افزود: از ۱۶ تیرماه تمام ادارات استان سمنان از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ بازخواهند بود و این بخشنامه پس از ابلاغ لازمالاجرا است.
پایان تغییر ساعات ادارات تا ۱۵شهریور
معاون استاندار سمنان، گفت: در روز پنجشنبه نیز ساعات کار ادارات استان سمنان از ۶:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر خواهد بود و این تغییرات تا پایان وقت اداری ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
عسگری بیان کرد: ساعت کار بانکها، اورژانس، آتشنشانی و سایر مراکز خدماتی که باز بودنشان ضروری است طبق ضوابط و آئیننامههای خود همان نهادها خواهد بود و بخشنامه فوق مرتبط با ادارات است.
وی بابیان اینکه کاهش مصرف برق و آب مهمترین علت این تصمیم است، بیان کرد: ضرورت صرفه جویی در مصرف برق و آب یک امر مهم در سطح استان سمنان محسوب می شود که خشکسالی در آن سال ها است به یک دغدغه جدی بدل شده است.
