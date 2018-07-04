به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صادرات نفت ونزوئلا به هند، سومین بازار بزرگ صادرات این کشور، در نیمه اول امسال ۲۱ درصد افت کرد و در شرایطی‌که پالایشگاه‌های هند برای تنوع بخشی به واردات نفت خود، به شدت تحت فشار هستند، مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

تاثیر کاهش تولید ونزوئلا بر پالایشگاه‌های هند در حالی وخیم‌تر می‌شود که پالایشگاه‌های این کشور خود را آماده می‌کنند به علت تحریم‌های آمریکا، واردات نفت خود از ایران را هم به شدت کاهش دهند.

از ماه می که شرکت کونوکو فیلیپس طی اقداماتی قانونی، شروع به مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت پی‌دووی‌اس‌ای ونزوئلا کرد و این شرکت را از استفاده از پایانه‌های دریای کارائیب خود محروم کرد، صف طولانی نفت‌کش‌ها برای بار زدن نفت ونزوئلا بدتر هم شده است.

در ماه ژوئن، پی‌دی‌وی‌اس‌ای ۲۶۸۳۰۰ بشکه در روز نفت سنگین را به هند ارسال کرد که ۲۱ درصد کمتر از دوره مشابه در سال گذشته بود. کشتی‌هایی که این محموله را حمل کردند، بیش از یک ماه در انتظار ایستاده بودند. این شرکت ونزوئلایی در نظر دارد ۲۴۰ هزار بشکه در روز هم در ماه جولای به هند ارسال کند.

با سرمایه‌گذاری ناکافی، تلاش‌ها برای تصاحب دارایی‌های خارجی ونزوئلا به عوض بدهی‌های معوق، خروج کارکنان ماهر از این کشور به علت دستمزد کم و تداوم تحقیقات گسترده فساد در شرکت نفت دولتی پی‌دی‌وی‌اس‌ای، افت تولید نفت خام ونزوئلا، سریع‌تر از آن‌چه اتفاق انتظار می‌رفت در حال اتفاق افتادن است.

طبق داده‌هایی که به اوپک گزارش شده است، تولید نفت این کشور در ۵ ماه اول ۲۰۱۸ به میانگین ۱.۵۸ میلیون بشکه در روز افت کرده است. این کمترین میزان تولید این کشور از سال ۱۹۸۵ تا کنون است. این افت تولید که بر عرضه جهانی نفت فشار وارد کرده است و یکی از عامل‌های بالا رفتن قیمت‌هاست، بر کاهش صادرات این کشور هم تاثیر گذاشته است.

رابرت کمپبل از شرکت مشاور انرژی اسپکتس، می‌گوید: پالایشگاه‌های هندی نه تنها به شدت نگران (کاهش) واردات نفت از ایران هستند، بلکه افت واردات ونزوئلا هم آنها را نگران می‌کند.

او ادامه داد: عربستان سعودی قرار است در کوتاه‌مدت صادرات نفت خود به هند را تقویت کند اما آن بشکه‌ها نمی‌توانند با کیفیت نفت سنگین ایران و ونزوئلا رقابت کنند؛ کمبود نفت سنگین مشکلی فراگیر خواهد شد.