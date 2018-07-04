نمایشگاه صنایع دستی تبریز میعادگاه ذوق و قریحه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مجید خدابخش در افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع دستی «تبریز ۲۰۱۸» ضمن بیان اینکه این نمایشگاه، میعاد گاه هنر هنرمندان داخلی و خارجی است است، اظهار داشت: برگزاری سالانه نمایشگاه های ملی و بین المللی صنایع دستی، فرصتی مغتنم در راستای همفکری و هم افزایی هنرمندان در جهت ارتقا کیفیت هنرهای دستی و سنتی است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم اهتمام ویژه به شعار امسال مبنی بر "حمایت از کالای ایرانی"، ادامه داد: با توجه به نام گذاری سال ۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، تقویت و ترویج صنایع اصیل دستی و سنتی می تواند بر رونق چرخه اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد و جانی تازه بر قوای دستان هنرمندان بخشد.

وی با تاکید به اینکه فراهم سازی زیرساخت های لازم برای تقویت هنرهای سنتی و دستی در شهرها و روستاها موجب تولید اشتغال و همچنین گسترش کارگاه های حاضر خواهد بود، افزود: با فراهم سازی زیرساخت های لازم برای هنرمندان شهری و روستایی می توان راندمان تولید کارگاه های موجود را افزایش و سبب جذب نیروهای جوان و مستعد در حوزه صنایع دستی شد.

خدابخش در پایان با تقدیر از اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای برگزاری این نمایشگاه، با اشاره به توانمندی های استان در حوزه صنایع دستی، رویداد تبریز ۲۰۱۸ را فرصتی ایده آل برای معرفی این آثار در سطح ملی و بین المللی دانست و گفت: باید به واسطه چنین فرصت هایی بتوانیم به دستاوردهایی مهمی چون تحکیم و تثبیت جایگاه فرهنگی و تاریخی در سطح بین المللی دست یابیم.