به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سعدی گون رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه با تایید نتایج نهایی انتخابات ۲۴ ژوئن در این کشور اعلام کرد: رجب طیب اردوغان با ۲۶ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۸۲۳ رأی، معادل ۵۲.۵۹ درصد کل آرا را به دست آورده است.

رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه همچنین اظهار داشت: تاییدیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پیروزی رجب طیب اردوغان ساعت ۱۸:۳۰ امروز تقدیم اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ترکیه خواهد شد.

بر اساس نتایج قطعی انتخابات ۲۴ ژوئن، محرم اینجه ۳۰.۶۴ درصد، مرال آک‌شنر ۷.۲۹ درصد، صلاح الدین دمیرتاش ۸.۴۰ درصد، کاراملااوغلو ۰.۸۹ و دوغو پرینچک ۰.۲۰ درصد کل آراء را کسب کردند.

در انتخابات پارلمانی نیز حزب عدالت و توسعه ۲۹۵، حزب جمهوری خلق ۱۴۶، حزب دموکراتیک خلق ها ۶۷، حزب حرکت ملی ۴۹ و حزب نیک ۴۳ کرسی در پارلمان را به دست آورده اند.

بر اساس نتایج قطعی انتخابات ترکیه، حزب عدالت و توسعه ۴۲.۵۶ درصد، حزب حرکت ملی ۱۱.۱۰ درصد، حزب جمهوری خلق ۲۲.۶۵، حزب دموکراتیک خلق ۱۱.۷۰ و حزب نیک ۹.۹۶ درصد آراء را کسب کردند.