تولید ۷۰ مقاله علمی در موسسه امام رضا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا شریعتمدار عصر چهارشنبه در نشست خبری طرح روشمندسازی علوم اسلامی، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های موجود در حوزه تولید کم مقالات علمی توسط طلاب است.

وی با بیان اینکه نوشتن برای برخی از طلاب تابو شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این طرح که موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در برپایی کارگاه‌های آن همکاری دارد توانمندسازی طلاب برای تحقیق و پژوهش و فراگیری روش تحقیق است.

معاون پژوهش موسسه امام رضا(ع) اضافه کرد: با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان شاهد نقاط ضعف‌های مهم در تحقیقات علمی هستیم و این طرح گامی برای کاهش مشکلات در تحقیقات علوم اسلامی است.

وی همچنین در تشریح فعالیت‌های موسسه امام رضا(ع) از تولید ۷۰ مقاله علمی خبر داد و اضافه کرد: این موسسه در ۹ رشته از جمله تاریخ اسلام، کلام، شیعه شناسی، تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت(ع) و فقه‌های مضاف طلبه می‌پذیرد.

حجت الاسلام شریعتمدار اظهار داشت: تأکید ما بر آموزش پژوهش است تا طلاب در پایان یک دوره تحصیلی بتوانند مقالات متعددی را بنویسند و به نظریات خود در موضوعات مختلف بپردازند.