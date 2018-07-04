۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۰۵

در زمینه علوم اسلامی انجام شد؛

تولید ۷۰ مقاله علمی در موسسه امام رضا(ع)

قم - معاون پژوهش موسسه امام رضا(ع) از تولید ۷۰ مقاله در زمینه علوم اسلامی توسط محققان این موسسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا شریعتمدار عصر چهارشنبه در نشست خبری طرح روشمندسازی علوم اسلامی، اظهار داشت: یکی از ضعف‌های موجود در حوزه تولید کم مقالات علمی توسط طلاب است.

وی با بیان اینکه نوشتن برای برخی از طلاب تابو شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این طرح که موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) در برپایی کارگاه‌های آن همکاری دارد توانمندسازی طلاب برای تحقیق و پژوهش و فراگیری روش تحقیق است.

معاون پژوهش موسسه امام رضا(ع) اضافه کرد: با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان شاهد نقاط ضعف‌های مهم در تحقیقات علمی هستیم و این طرح گامی برای کاهش مشکلات در تحقیقات علوم اسلامی است.

وی همچنین در تشریح فعالیت‌های موسسه امام رضا(ع) از تولید ۷۰ مقاله علمی خبر داد و اضافه کرد: این موسسه در ۹ رشته از جمله تاریخ اسلام، کلام، شیعه شناسی، تاریخ تشیع، تاریخ اهل بیت(ع) و فقه‌های مضاف طلبه می‌پذیرد.

حجت الاسلام شریعتمدار اظهار داشت: تأکید ما بر آموزش پژوهش است تا طلاب در پایان یک دوره تحصیلی بتوانند مقالات متعددی را بنویسند و به نظریات خود در موضوعات مختلف بپردازند.

