ترافیک سنگین در محور تهران- پاکدشت/ تردد در هراز عادی است

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در محور هراز، محدوده امامزاده هاشم(ع) پرحجم اما روان است، گفت: ترافیک در محدوده جاجرود در محور تهران- آمل نیز پر حجم است.

وی با بیان این که ترافیک در محور فیروزکوه عادی و روان است، گفت: می بایست راننده ها برای تردد در محورهای مواصلاتی قوانین راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند، تا شاهد حادثه ناگواری نباشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران ادامه داد: در محور امام رضا( ع) نیز شاهد ترافیک عادی و روان در طول مسیر هستیم، اما در محدوده تهران- پاکدشت، حجم خودروها افزایش یافته و با ترافیک فوق سنگین و توقف متعدد خودروها مواجه هستیم.

محبی در خصوص ترافیک در محورهای حرم تا حرم و جاده تهران- ورامین نیز گفت: این ۲ محور شاهد ترافیکی روان و بدون کوچک ترین مشکل هستند.