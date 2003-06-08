توليد فيلم سينمايي«جايي براي زندگي» به تعويق افتاد

مدير دفتر توليد سيما فيلم در گفت وگو با خبرنگار هنري خبرگزاري مهر با ذكر اين مطلب گفت: پيش توليد اين فيلم كه محمد بزرگ نيا آن را كارگرداني مي كند، از زمستان سال گذشته آغاز شده است. اين اثر پس از 3 ماه فيلمبرداري در استان هاي ايلام، كرمانشاه و تهران ساير مراحل تدوين و ضبط موسيقي را سپري خواهد نمود.

امير آسانگري با تاكيد بر اينكه حسن بشكوفه، تهيه كننده اين مجموعه تلويزيوني هنوز موفق نشده است با افرادي كه پيش از اين در نظر داشته است قرارداد منعقد كند، گفت: عزت الله انتظامي، رضا كيانيان، هديه تهراني، آتيلا پسياني، هانيه توسلي، مهدي ميامي، فردوس كاوياني از جمله بازيگراني هستند كه توافق اوليه با آنها صورت گرفته بود و با برخي از عوامل حرفه اي فعال در عرصه سينماي كشورنيز گفت و گوهايي شده بود كه به خاطر مشكلاتي كه بر سر توافق نهايي پيش آمد فعلا" همكاري اين افراد در كنار هم ميسر نشده است.

وي تاكيد كرد: البته مشكل مالي وجود ندارد و فقط موضوع عدم هماهنگي زمان توليد اين اثر و حضور عوامل مورد نظر، به خاطر حضور آنها در ديگر پروژه ها مطرح است.

گفتني است قرار بود مجيد مظفري نيز يكي از نقش هاي اصلي اين فيلم را برعهده بگيرد كه حضور وي در اين فيلم منتفي شده است.

داستان فيلم «جايي براي زندگي» در دوران آغاز جنگ تحميلي اتفاق مي افتد و مربوط به خانواده اي پرجمعيت است كه با شروع حمله نظامي عراق از هم مي پاشد و خانه و دارايي آنها به وسيله نيروهاي اشغالگر بعثي از بين مي رود. اين موضوع واكنش هاي مختلف و متفاوتي را در بين اعضاي خانواده بر مي انگيزد و هر يك را به سوي نفرت، عشق، نبرد، بيم، نااميدي و ساير خصايل انساني كه در وجود هر يك از آنها متبلور است، سوق مي دهد.

اين فيلم سومين اثر بلند سينمايي محمد بزرگ نيا به شمار مي آيد.



