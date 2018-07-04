۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۰۷

وکیلی:

پیروزی برابر هند در تبریز از قهرمانی جهان خوشحال کننده تر بود

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران می گوید که استرس زیادی برای کسب این سهمیه جهانی متحمل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون والیبال، وکیلی سرمربی تیم نوجوانان ایران بعد از کسب سهمیه جهانی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: این شور و هیجانی که در این سالن بود و مردمی که برای همراهی تیم آمدند،برای کسب سهمیه خیلی موثر بود. روز ۱۳ تیر ماه یک روز بزرگ برای این مجموعه و به ویژه برای تیم نوجوانان ایران بود.

وکیلی ادامه داد:ما در سال ۲۰۱۷ در سطح نوجوانان قهرمان جهان شدیم و من در آنجا انقدر خوشحال نبودیم که امروز در آغوش گرم مردم تبریز خوشحالی کردیم.حیف بود این بازیکنان به مسابقات جهانی نمی‌رفتند و البته با برد تیمی مانند هند نشان دادند که حق آنها بود که به مسابقات جهانی صعود کنند.

وی ادامه داد:بچه های من چند شب بود که خوابشان نمی‌برد و در استرس کسب این سهمیه بودند و خوشحالیم که با کسب این سهمیه هم این مردم را خوشحال کردیم و هم توانستیم در مسابقات جهانی حضور پیدا کنیم.

سرمربی تیم نوجوانان ایران گفت:من در چندین دوره از مسابقات جهانی حضور پیدا کردم و بارها این سهمیه را کسب کردم اما اینبار شرفمندانه ترین و عالی ترین کسب این سهمیه برای کشورمان بود.

کد خبر 4339005
ساناز سلیمان آبادی

