پیروزی برابر هند در تبریز از قهرمانی جهان خوشحال کننده تر بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، وکیلی سرمربی تیم نوجوانان ایران بعد از کسب سهمیه جهانی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: این شور و هیجانی که در این سالن بود و مردمی که برای همراهی تیم آمدند،برای کسب سهمیه خیلی موثر بود. روز ۱۳ تیر ماه یک روز بزرگ برای این مجموعه و به ویژه برای تیم نوجوانان ایران بود.

وکیلی ادامه داد:ما در سال ۲۰۱۷ در سطح نوجوانان قهرمان جهان شدیم و من در آنجا انقدر خوشحال نبودیم که امروز در آغوش گرم مردم تبریز خوشحالی کردیم.حیف بود این بازیکنان به مسابقات جهانی نمی‌رفتند و البته با برد تیمی مانند هند نشان دادند که حق آنها بود که به مسابقات جهانی صعود کنند.

وی ادامه داد:بچه های من چند شب بود که خوابشان نمی‌برد و در استرس کسب این سهمیه بودند و خوشحالیم که با کسب این سهمیه هم این مردم را خوشحال کردیم و هم توانستیم در مسابقات جهانی حضور پیدا کنیم.

سرمربی تیم نوجوانان ایران گفت:من در چندین دوره از مسابقات جهانی حضور پیدا کردم و بارها این سهمیه را کسب کردم اما اینبار شرفمندانه ترین و عالی ترین کسب این سهمیه برای کشورمان بود.