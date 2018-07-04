ساخت ۵۷ هزار مسکن برای معلولان در کشور

به گزارش خبرنگارمهر، انوشیروان محسنی بندپی چهارشنبه شب در کارگروه فرهنگی اجتماعی بردسکن ، کاشمر و خلیل آباد اظهارکرد: سال گذشته برای ۵۷ هزار نفر از معلولین کشور شغل ایجاد شد و این رقم تاپایان امسال به ۷۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد که این میزان اشتغال در چارچوب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرایی می شود.

وی افزود: با توجه به ۶۰۰ میلیارد تومانی که درقانون بودجه برای سازمان بهزیستی مورد تصویب قرار گرفته است امید است بتوانیم وام های تبصره ای را به کارفرمایانی که معلولین را تحت پوشش بیمه خود قرار داده اند و یا کسانی که با ۴۰ درصد معلولیت افراد را بکارگیری کرده اند بهزیستی حقوق آنها را نیز پرداخت کند.

رئیس سازمان بهزیستیاز اشتغال معتادین بهبود یافته نیز در سال جاری خبرداد و گفت: ۵ هزار تیم اجتماع محور در بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ محله که ریسک بالایی دارند با استفاده از تسهیل گران محلی اقدامات درمانی را انجام و پروتکل های علمی را در تداوم بخشیدن ترک اعتیاد معتادین انجام می دهند و پس از اطمینان از پاک بودن وام اشتغال نیز به آنها پرداخت شود.

محسنی بندپی از ساخت ۶۱ هزار واحد مسکونی ویژه معلولین طی ۴ سال اخیر در کشور خبرداد و گفت: درحال حاضر ۵۷ هزار واحد مسکن دیگر نیز در دست ساخت است.تعهد ما براین است که تمامی خانواده های دو معلول به بالا را تا سال ۱۴۰۰ صاحب خانه کنیم که تاپایان سال ۹۸ کسانی که از قبل ثبت نام کرده اند که تعداد آنها ۱۱ هزار نفر می باشند دارای خانه می شوند و مابقی را تا سال ۱۴۰۰ خانه دار خواهیم کرد.

وی یکی از اهداف شورای سیاست گذاری مسئولیت اجتماعی را با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم و نقشه راه دولت کنترل، کاهش و مهار آسیب های اجتماعی با ۵ اولویت شامل اعتیاد، طلاق ، حاشیه نشینی، کودکان کار و خیابانی و مفاسد اخلاقی اعلام کرد.