پیروزی روسیه مقابل لهستان در مرحله گروهی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی از دور نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال امشب با دیدار دو تیم روسیه و لهستان آغاز شد که روسیه موفق شد با نتیجه ۳ بر یک(۲۵بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۳، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷) به برتری برسد.

در دیگر بازی امشب دو تیم فرانسه و برزیل از ساعت ۲۳:۱۵ به مصاف هم خواهند رفت.

فرانسه، آمریکا، لهستان، برزیل، صربستان و روسیه شش تیم حاضر در دور نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال هستند. دیدارهای نهایی مسابقات به میزبانی فرانسه در حال برگزاری است.

تیم ملی ولیبال ایران با کسب عنوان دهمی از صعود به مرحله نهایی رقابت ها باز ماند.

برنامه کامل مرحله گروهی دور نهایی رقابت های لیگ ملت های والیبال:

چهارشنبه

فرانسه- برزیل، ساعت ۲۳:۱۵

پنج شنبه

آمریکا- لهستان ساعت ۲۰:۳۰

صربستان- برزیل ساعت ۲۳:۱۵

جمعه

روسیه- آمریکا ساعت ۲۰:۳۰

فرانسه- صربستان ساعت ۲۳:۱۵

دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات نیز روزهای ۱۶ و ۱۷ تیرماه برگزار خواهد شد.