۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۳:۵۷

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان:

معصومه ابتکار به استان سمنان سفر می‌کند/ دیدار با احزاب

سمنان- مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان بابیان اینکه معصومه ابتکار به این استان سفر می‌کند، گفت: آیین استقبال از معاون رئیس جمهور در سرخه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب کرکه آبادی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه روز شنبه ۱۶ تیرماه استان سمنان میزبان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور خواهد بود، ابراز داشت: پیش‌بینی شد تا آیین استقبال در زادگاه ریاست جمهوری شهر سرخه برگزار شود.

وی افزود: حضور در گلزار شهدا و بازدید از کارگاه بافته‌های دستی بانوان سرخه از جمله برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور به این شهرستان خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان ضمن بیان اینکه معاون رئیس جمهور با اعضای زن شوراهای شهر و روستا، دهیاران وزنان کارآفرین استان نشست خواهد داشت، بیان کرد: بازدید از اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و مرکز کارآفرینی از دیگر برنامه‌های معصومه ابتکار و هیئت همراه او استان سمنان است.

کرکه آبادی در ادامه تصریح کرد:معصومه ابتکار در جلسه شواری اداری استان حضور خواهد یافت و سپس با احزاب و تشکل‌های غیر دولتی حول محور گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی دیدار و گفتگو می‌کند.

وی افزود: آخرین برنامه معاون رئیس جمهور حضور در برنامه زنده صداوسیمای مرکز سمنان و گفتگوی مستقیم با مردم استان خواهد بود.

کد خبر 4339051

