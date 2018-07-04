به گزارش خبرنگار مهر، زینب کرکه آبادی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه روز شنبه ۱۶ تیرماه استان سمنان میزبان معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور خواهد بود، ابراز داشت: پیش‌بینی شد تا آیین استقبال در زادگاه ریاست جمهوری شهر سرخه برگزار شود.

وی افزود: حضور در گلزار شهدا و بازدید از کارگاه بافته‌های دستی بانوان سرخه از جمله برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور به این شهرستان خواهد بود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان ضمن بیان اینکه معاون رئیس جمهور با اعضای زن شوراهای شهر و روستا، دهیاران وزنان کارآفرین استان نشست خواهد داشت، بیان کرد: بازدید از اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و مرکز کارآفرینی از دیگر برنامه‌های معصومه ابتکار و هیئت همراه او استان سمنان است.

کرکه آبادی در ادامه تصریح کرد:معصومه ابتکار در جلسه شواری اداری استان حضور خواهد یافت و سپس با احزاب و تشکل‌های غیر دولتی حول محور گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی دیدار و گفتگو می‌کند.

وی افزود: آخرین برنامه معاون رئیس جمهور حضور در برنامه زنده صداوسیمای مرکز سمنان و گفتگوی مستقیم با مردم استان خواهد بود.