بازارهای مازندران روزانه رصد و نظارت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان خواهان تشکیل ستاد تنظیم بازار برای نظارت و رصد روزانه قیمت ها در بازار شد و از مسئولان خواست تا با افزایش گشت های نظارتی و بازرسی برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از افزایش قیمت ها داشته باشند.

وی با گرامیداشت روز قلم اظهار داشت: علم، آگاهی و نوشتن جایگاه ویژه ای در دین الهی دارد و کتاب الهی نیز مملو از حکمت ها برای اداره امور جامعه است از اینرو دستگاه های فرهنگی و مذهبی در راستای روز قلم تمهیدات ویژه اتخاذ کنند.

وی به روز شهرداری ها اشاره و اضافه کرد: نقش شهرداری ها در عمران و آبادی شهری برکسی پوشیده نیست از اینرو شهرداران و دهیاران نهایت تلاش را برای عمران و آبادانی و رفع مشکلات مردم در حوزه شهر و روستاها داشته باشند و به زیباسازی شهری و نشاط توجه کنند.

خیریان پوربا بیان اینکه روز مالیات را درپیش داریم گفت: برای تامین بودجه و نیازها و هزینه های کشور باید از تکیه برنفت خارج شویم ازاینرو مالیات در تامین بودجه کشور مهم است و باید درآمدهای مالیاتی را محقق و جذب کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران خواستار فرهنگ سازی برای پرداخت مالیات در جامعه شد.

وی با تسلیت شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت روز ادبیات کودکان و نوجوانان گفت: برای فرهنگسازی نیازمند توجه به کودکان و نوجوانان هستیم و کانون پرورش فکری و آموزش و پرورش در این زمینه برنامه ریزی کنند.

خیریان پور با گرامیداشت درپیش بودن هفته حج و ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر خواستار برنامه ریزی برای بهره مندی از ظرفیت های قشر بانوان و زنان در جامعه شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به افزایش گرمای هوا و رشد مصرف انرژی از دستگاه های اجرایی خواست تانهایت صرفه جویی را در مصرف برق داشته باشند.

وی با بیان اینکه جمعیت شناور ایام تابستان در مازندران افزایش می یابد و این امر در رشد مصرف انرژی موثر است از دستگاه های اجرایی خواست تا برنامه ریزی لازم در این زمینه داشته باشند.

خیریان پور، تفویض اختیارات را امری مهم برشمرد و گفت: تاکنون ۱۷۲ اختیار از سازمان های مرکزی به ادارات کل تفویض شد و باید به مدیران شهرستانی نیز واگذار شود.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی و ارتقای صادرات استان تا پایان برنامه ششم به سه میلیارد دلار، میزبان همایش بین المللی توسعه صادرات با حضور مهمانان خارجی در بندرامیرآباد خواهیم بود.