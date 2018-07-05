۱۲۰۰روستای منحصر به فرد استان مرکزی پتانسیلی برای توسعه گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: استان مرکزی با توجه به پتانسیل های طبیعی و تاریخی در مناطق روستایی از مناظر زیبایی برخوردار است، بر همین اساس توجه به ظرفیت‌های موجود در روستاها و توسعه بوم گردی یکی از اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان به شمار می آید.

وی افزود: اداره کل در تلاش است تا روند توسعه بوم گردی در استان را تسریع بخشد و در روستاهای هدف گردشگری که دارای ارزش تاریخی هستند بر رونق گردشگری و ترویج و توسعه صنایع دستی در جهت افزایش اشتغال پایدار متمرکز شود.

حسینی ادامه داد: توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و اقتصادی روستاها مورد تاکید است و باید توجه داشت که هدف از بوم گردی، حفظ و احیای روش زندگی بومی است و این امر باید به ارتقای جایگاه اجتماعی روستا بیانجامد و اخلالی در ماهیت اجتماعی و فرهنگی روستا به وجود نیاورد.

وی اظهار داشت: هر گونه اقدامی در روستا باید با حفظ و صیانت از بافت روستا صورت گیرد. هر روستا دارای ویژگی های منحصر به فردی است و پیش از اقدام برای توسعه زیرساخت های گردشگری، باید شرایط محیطی و طبیعی و داشته های روستا را به خوبی مورد مطالعه قرار داد، چرا که با تقویت ظرفیت‌های بوم گردی روستاها و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان می‌توان هم حوزه گردشگری روستایی را تقویت کرد و هم سبب جلوگیری، مهاجرت روستاییان به سمت شهرها شد.

گفتنی است در حال حاضر ۷۷ مجوز احداث اقامتگاه های بوم گردی در سطح استان صادر شده و ۴ اقامتگاه در حال خدمات رسانی به گردشگران هستند.