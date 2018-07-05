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۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی عنوان کرد؛

۱۲۰۰روستای منحصر به فرد استان مرکزی پتانسیلی برای توسعه گردشگری

۱۲۰۰روستای منحصر به فرد استان مرکزی پتانسیلی برای توسعه گردشگری

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ روستای منحصر به فرد در سطح استان مرکزی وجود دارد که پتانسیل عظیمی برای توسعه گردشگری پایدار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سید محمد حسینی اظهار داشت: استان مرکزی با توجه به پتانسیل های طبیعی و تاریخی در مناطق روستایی از مناظر زیبایی برخوردار است، بر همین اساس توجه به ظرفیت‌های موجود در روستاها و توسعه بوم گردی یکی از اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان به شمار می آید.

وی افزود: اداره کل در تلاش است تا روند توسعه بوم گردی در استان را تسریع بخشد و در روستاهای هدف گردشگری که  دارای ارزش تاریخی هستند بر رونق گردشگری و ترویج  و توسعه صنایع دستی در جهت افزایش اشتغال پایدار متمرکز شود.

حسینی ادامه داد: توسعه اقامتگاه‌های بوم گردی در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و اقتصادی روستاها  مورد تاکید است و باید توجه داشت که هدف از بوم گردی، حفظ و احیای روش زندگی بومی است و این امر باید به ارتقای جایگاه اجتماعی روستا بیانجامد و اخلالی در ماهیت اجتماعی و فرهنگی روستا به وجود نیاورد.

وی اظهار داشت: هر گونه اقدامی در روستا باید با حفظ و صیانت از بافت روستا صورت گیرد. هر روستا دارای ویژگی های منحصر به فردی است و پیش از اقدام برای  توسعه زیرساخت های گردشگری، باید شرایط محیطی و طبیعی و داشته های روستا را به خوبی مورد مطالعه قرار داد، چرا که با تقویت ظرفیت‌های بوم گردی روستاها و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان می‌توان هم حوزه گردشگری روستایی را تقویت کرد و هم سبب جلوگیری، مهاجرت روستاییان به سمت شهرها شد.

گفتنی است در حال حاضر ۷۷ مجوز احداث اقامتگاه های بوم گردی در سطح استان صادر شده و ۴ اقامتگاه در حال خدمات رسانی به گردشگران هستند.  

کد مطلب 4339218

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