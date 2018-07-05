علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر از سامان دهی حاشیه رودخانه «سیاه آب» شهرستان بهارستان خبر داد و اظهار داشت: این رودخانه به طول ۲۲۰۰ متر با جاری شدن فاضلاب های خانگی، معضلات زیست محیطی فراوانی را برای اهالی ایجاد کرده بود و این عارضه بزرگ زیستی، شمال تا جنوب شهر را از خیابان کشوری تا انتهای سی متری ولیعصر(عج) در برگرفته و موجب نارضایتی شهروندان بود.

قربانی سامان دهی رودخانه «سیاه آب» را فرصت مهمی برای توسعه عرصه های تفرجگاهی صالحیه دانست و افزود: توسعه حاشیه این رودخانه در ۳ فاز احداث بوستان ۱۰۰ هزار متری «نهج البلاغه» کلید خورده است.

وی افتتاح فاز اول احداث این بوستان را از خیابان شهید کشوری حد فاصل بهارستان یکم تا دهم به طول ۴۵۰ متر و به مساحت ۲۵ هزار متر مربع سال ۹۶ اعلام کرد و گفت: فاز سوم با ۱۰ هزار مترمربع فضای ورزشی به طول ۱۱۰۰ متر و در مساحت ۵۵ هزار متر مربع شامل ۲ زمین چمن مصنوعی، محوطه بازی کودکان، محوطه والیبال، بسکتبال، تنیس و ورزش صبحگاهی نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است.

قربانی با اشاره به تکمیل فاز دوم بوستان «نهج البلاغه» و بهره برداری نهایی از این پروژه بزرگ‌ گفت : این بوستان ۱۰۰هزار متری همزمان با اعلام پایان یافتن عوارض مخرب رودخانه «سیاه آب» در هفته دولت به بهره برداری نهایی می رسد.