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۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

مدیرکل ارشاد استان یزد:

جشنواره ملی نقاشی خط آیات قرآن کریم در یزد برگزار می‌شود

جشنواره ملی نقاشی خط آیات قرآن کریم در یزد برگزار می‌شود

یزد ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری جشنواره ملی نقاشی خط آیات قرآن کریم در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده ظهر امروز در بازدید از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد، خوشنویسی را یکی از هنرهای اصیل و ناب دانست و اظهار داشت: یزد مهد پرورش اساتید بزرگی در این رشته هنری است.

وی با اشاره به استقبال انجام شده از جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد، عنوان کرد: در مجموع ۲۲۵ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از بین این آثار در مجموع ۷۶ اثر برای داوری انتخاب شده است.

جوادیان زاده بیان کرد: نصرالله افجعی،علی تن، عین الدین صادق زاده و محمدمهدی راضی داوری جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه نصرالله افجعی نیز دبیر هنری و رئیس کمیته داوران جشنواره ملی نقاشی خط آیات است، خاطرنشان کرد: داوری آثار انتخاب شده برای مرحله داوری، آغاز شده که از آثار برگزیده در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

جوادیان زاده اظهار داشت: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدان جشنواره ملی نقاشی خط آیات قرار است ۲۶ تیرماه جاری در تالار فرهنگ یزد برگزار شود.

کد مطلب 4339450

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