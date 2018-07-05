به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده ظهر امروز در بازدید از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد، خوشنویسی را یکی از هنرهای اصیل و ناب دانست و اظهار داشت: یزد مهد پرورش اساتید بزرگی در این رشته هنری است.

وی با اشاره به استقبال انجام شده از جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد، عنوان کرد: در مجموع ۲۲۵ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده که از بین این آثار در مجموع ۷۶ اثر برای داوری انتخاب شده است.

جوادیان زاده بیان کرد: نصرالله افجعی،علی تن، عین الدین صادق زاده و محمدمهدی راضی داوری جشنواره ملی نقاشی خط آیات در یزد را بر عهده دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به اینکه نصرالله افجعی نیز دبیر هنری و رئیس کمیته داوران جشنواره ملی نقاشی خط آیات است، خاطرنشان کرد: داوری آثار انتخاب شده برای مرحله داوری، آغاز شده که از آثار برگزیده در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

جوادیان زاده اظهار داشت: مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدان جشنواره ملی نقاشی خط آیات قرار است ۲۶ تیرماه جاری در تالار فرهنگ یزد برگزار شود.