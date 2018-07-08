دختری که قربانی اسیدپاشی شد/ سرنوشت تو را بتی رقم زد...

نگار مسعودی، عکاس و فیلمسازی که نمایشگاه عکس هایش از مرضیه ابراهیمی آخرین قربانی اسیدپاشی اصفهان تا ۱۸ تیرماه در خانه هنرمندان ایران برپاست درباره ایده اولیه برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: قبل از شروع به عکاسی چند ماهی با مرضیه ابراهیمی ارتباط داشتم و با او دوست شده بودم. بعد از آن چند روز با مرضیه زندگی کردم و حاصل چند روز زندگی، نمایشگاه عکس «سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند» شد.

وی درباره نگاه عکاسانه‌اش به موضوع اسیدپاشی در اصفهان و پرداختن به یکی از قربانیان این حادثه توضیح داد: نگاهم به این موضوع اجتماعی بود ولی نکته مهم این بود که احساس می کردم این حادثه فراموش شده است و وقتی دنبال مرضیه ابراهیمی بودم به این باور رسیدم، چون خیلی سخت او را پیدا کردم. من این کار را با مرضیه آغاز کردم چون اولاً اسیدپاشی برایم مساله بود و دومین مساله مهم برایم این بود که چرا دختران اصفهانی قربانی اسیدپاشی حذف شده اند و هیچکس به آنها نمی پردازد. وضعیت این دختران به گونه ای است که انگار جای مجرم و قربانی عوض شده است و این موضوع برایم مهم بود.

مسعودی افزود: من و مرضیه ابراهیمی در مدت آشنایی مان سعی کردیم لایحه «ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید» تصویب شود و توانستیم با اقدام شخصی مان این لایحه را به مرحله پیش نویس برسانیم.

وی با اشاره به اینکه عکس های این نمایشگاه متعلق به یک سال و نیم پیش است، گفت: قصد داشتم سال گذشته نمایشگاه برگزار کنم که به دلایلی این اتفاق نیفتاد در حالی که شاید اگر سال گذشته این نمایشگاه برپا می شد، افکار عمومی از ما حمایت بیشتری می کرد تا این طرح در مجلس تصویب شود.

این عکاس ابراز امیدواری کرد برپایی این نمایشگاه عکس، گامی موثر در جهت تصویب لایحه «ممنوعیت و محدودیت خرید و فروش اسید» در مجلس شورای اسلامی شود.

مسعودی که «آبی به رنگ دنیای من» عنوان آخرین فیلم مستند او با موضوع اوتیسم است، در پایان از ساخت فیلم مستندی با موضوع اسیدپاشی خبر داد و گفت: سوژه اصلی این فیلم مستند، مرضیه ابراهیمی آخرین قربانی اسیدپاشی اصفهان است که برای سال آینده آماده پخش خواهد شد.

نمایشگاه عکس‌های نگار مسعودی از مرضیه ابراهیمی، آخرین قربانی اسیدپاشی اصفهان با عنوان «سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می‌پرستیدند» تا ۱۸ تیرماه در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران برپاست.