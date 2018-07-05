به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاویانی‌راد شامگاه پنجشنبه در جلسه حوزه فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید استان اردبیل اضافه کرد: مشکلات مالی و اعتباری در نهایت حل می شود، اما نگرانی از این است که بدنه کارها به پوچی، بی انگیزگی و فرسایشی برسد.

وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد اعتبارات و امکانات دیگر به درد نخواهد خورد، تصریح کرد: باید همچون گذشته و حال این اصل که انگیزه خدمت تنها اعتبار ماندگار در بنیاد شهید است، در راس امور و فعالیت های این نهاد باشد.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران متذکر شد: نباید فراموش کنیم که خدمت بی منت، صادقانه و تاثیرگذار تنها اصل و هدف ماندگار در بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

وی با بیان اینکه همانطور که رفاه گذشته ماندگار نبود، مشکلات فعلی هم حل شده و سپری می شود، بیان داشت: خدمت با ایثار و از خودگذشتگی و با انگیزه حل مشکلات تنها چیزی است که ماندگار می باشد، چنانچه گاهی گوش کردن به درد یک نفر به هزاران ریال اعتبار و امکانات می ارزد.

کاویان راد با تقدیر از زحمات کارکنان بنیاد شهید استان اردبیل، کارکنان بنیاد را سنگربانان نظام دانست و خواستار حفظ این سنگر و توجه به داشته های ارزشمند معنوی در این حوزه شد.

وی برلزوم حل مشکلات مربوط به بنیاد شهید در شهرستان ها و مناطق محروم تاکید کرد و افزود: بی‌شک مسائل و مشکلاتی که در سطح شهرستان ها مطرح می شود، اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به مسئله عمومی خواهد شد.