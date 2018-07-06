بیشترین تماس ها با پلیس ۱۱۰ به دلیل تصادف و نزاع است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پرویز یعقوبی معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این موضوع گفت: ماه گذشته تعداد تماس های تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ حدود یک میلیون و ۵۳ هزار تماس بوده که از این میزان تعداد ۵۲۱ هزار مورد آن منجر به عملیات و خدمات پلیسی شده است .

وی افزود: فراوانی بیشترین تماس مربوط به تخلفات راهور با ۲۲ درصد و نزاع و درگیری با ۲۱ درصد بوده که مأموران در زمان کمتر از ۷ دقیقه در محل حاضر شدند.

سردار یعقوبی ادامه داد: با بررسی صورت گرفته: ۹۶ درصد شهروندان از عملکرد پلیس ۱۱۰ اظهار رضایتمندی و ۴ درصد اظهار نارضایتی داشتند.

وی افزود: برقراری تماس های غیر فوریتی و غیر مرتبط موجب اشغال خطوط تلفنی این مرکز و در نهایت تأخیر در حضور به موقع مأموران در صحنه های فوری خواهد شد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خاتمه گفت: برای ارائه خدمات به موقع و فوریتی لازم است که شهروندان از تماس با ۱۱۰ برای موضوع های غیر پلیسی خودداری کنند.