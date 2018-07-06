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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

امروز آخرین فرصت انتخاب رشته؛

مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی تمدید نمی شود

مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی تمدید نمی شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مهلت انتخاب رشته_ محل در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی جمعه ۱۵ تیر پایان می یابد و این مهلت تمدید نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق مقررات مصوبه داوطلبانی که از ۶۰۰ نمره خام حداقل ۱۵۰ نمره کسب کنند مجاز به انتخاب رشته هستند که در چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تعداد ٧ هزار و ۶١٩ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل این دوره از آزمون دستیاری بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: داوطلبانی که بر اساس مصوبات، مجاز به انتخاب رشته محل هستند می توانند با توجه به نمره و علاقه خود تا جمعه ۱۵ تیر ماه ۹۷ نسبت به انتخاب رشته محل در فرم مخصوص به صورت اینترنتی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: مهلت انتخاب رشته تمدید نخواهد شد و توصیه می شود داوطلبان انتخاب رشته محل خود را تکمیل کنند.

به گزارش مهر، آزمون چهل و پنجمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با ثبت نام ۱۴ هزار و ۳۹۶ نفر روز ۶ اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برگزار شد. در این دوره از آزمون ١٢ هزار و ١٣٩ نفر در جلسه حاضر بودند که از این تعداد ۵ هزار و ۴۴۰ نفر مرد و ۶ هزار و  ۶۹۹ نفر زن بودند. تعداد ٧ هزار و ۶١٩ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

کل ظرفیت پذیرش دستیاری در دوره چهل و پنجم بدون تفکیک سهمیه ها ۳ هزار و ۵۸۸ نفر است.

کد مطلب 4339738

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