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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

دیدار اعضای باشگاه پرسپولیس با شهردار واراژدین در کرواسی

دیدار اعضای باشگاه پرسپولیس با شهردار واراژدین در کرواسی

اعضای باشگاه پرسپولیس با شهردار شهر واراژدین محل برگزاری اردوی سرخپوشان در کرواسی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی، محمدرضا حاجی بیگی، برانکو ایوانکوویچ و پندار خمارلو با شهردار شهر واراژدین دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سرپرست باشگاه پرسپولیس با تشکر از شهردار، از شهر واراژدین به عنوان یکی از شهرهای زیبا و در عین حال با قدمت زیاد یاد کرد که برای اردوی پرسپولیس بسیار مناسب بوده است.

گرشاسبی همچنین با تجلیل از برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس گفت: خوشحالیم که یکی از مربیان موفق فوتبال را در اختیار گرفته‌ایم که در کنار مسائل و دانش فنی از شخصیت بسیار بالایی برخوردار است و با خدماتی که به فوتبال ایران داشته و حضور بلندمدت در ایران از خود نام شایسته‌ای به جا گذاشته است.

شهردار واراژدین هم ضمن خیرمقدم به مدیران پرسپولیس گفت: وقتی عکس‌های ورزشگاه آزادی را با انبوه هواداران پرسپولیس دیدم بیش از پیش به بزرگی باشگاه شما پی بردم و از اینکه یک شهروند واراژدینی سرمربی این تیم است به خود می‌بالیم.

وی در ادامه به دالیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی اشاره کرد و افزود: او هم همشهری ما است و بسیاری از مردم این شهر در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند و در عرصه ورزش حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم.

در پایان این دیدار نماد و کتاب شهر واراژدین از سوی شهردار به گرشاسبی و حاجی بیگی به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس اهدا شد.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، ساختمان شهرداری شهر واراژدین قدمت پانصد ساله دارد و از جمله ساختمان‌های قدیمی شهر است که کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4339750

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