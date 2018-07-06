دیدار اعضای باشگاه پرسپولیس با شهردار واراژدین در کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گرشاسبی، محمدرضا حاجی بیگی، برانکو ایوانکوویچ و پندار خمارلو با شهردار شهر واراژدین دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سرپرست باشگاه پرسپولیس با تشکر از شهردار، از شهر واراژدین به عنوان یکی از شهرهای زیبا و در عین حال با قدمت زیاد یاد کرد که برای اردوی پرسپولیس بسیار مناسب بوده است.

گرشاسبی همچنین با تجلیل از برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس گفت: خوشحالیم که یکی از مربیان موفق فوتبال را در اختیار گرفته‌ایم که در کنار مسائل و دانش فنی از شخصیت بسیار بالایی برخوردار است و با خدماتی که به فوتبال ایران داشته و حضور بلندمدت در ایران از خود نام شایسته‌ای به جا گذاشته است.

شهردار واراژدین هم ضمن خیرمقدم به مدیران پرسپولیس گفت: وقتی عکس‌های ورزشگاه آزادی را با انبوه هواداران پرسپولیس دیدم بیش از پیش به بزرگی باشگاه شما پی بردم و از اینکه یک شهروند واراژدینی سرمربی این تیم است به خود می‌بالیم.

وی در ادامه به دالیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کرواسی اشاره کرد و افزود: او هم همشهری ما است و بسیاری از مردم این شهر در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند و در عرصه ورزش حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم.

در پایان این دیدار نماد و کتاب شهر واراژدین از سوی شهردار به گرشاسبی و حاجی بیگی به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس اهدا شد.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، ساختمان شهرداری شهر واراژدین قدمت پانصد ساله دارد و از جمله ساختمان‌های قدیمی شهر است که کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.