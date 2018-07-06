ارتقاء کمی و کیفی آثار ارسالی به دومین دوره کتاب یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده در مراسم اختتامیه دومین دوره کتاب سال یزد اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی، رویداد کتاب سال یزد که پیش ‌تر قرار بود به‌ صورت دوسالانه برگزار شود، از این پس هر سال برگزار خواهد شد.

مدیرکل ارشاد استان یزد بیان کرد: امیدواریم کتاب سال یزد همچون نشان و برندی فرهنگی بر چهره یزد بدرخشد.

جوادیان زاده افزود: در دومین رویداد کتاب سال یزد شاهد رشد قابل ‌توجه آثار ارسالی به این رویداد هستیم که در این دوره از رویداد، ۴۳۰ اثر به دبیرخانه ارسال‌ شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ارسال ۸۰ اثر در نخستین دوره این رویداد، رشد قابل ‌ملاحظه‌ای در تعداد آثار ارسالی داریم ضمن اینکه از نظر کیفی نیز شاهد آثار قوی‌تری در این دوره بودیم.

جوادیان زاده اظهار داشت: امیدواریم این رویداد به شور و نشاط و تشویق نویسندگان برای تولید کتاب با موضوع یزد دامن بزند که در این زمینه رسانه‌های می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

وی ادامه داد: خانه فرهنگ شهید صدوقی در برگزاری این رویداد همکاری قابل قبولی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد داشته که امیدواریم این همکاری در آینده نیز تداوم داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد افزود: داوران کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آثار ارسالی به رویداد کتاب ساله از را مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهند که این نشان از سطح بالای این رویداد بزرگ فرهنگی در استان یزد است.