وزرای خارجه ایران و چین دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «وانگ یی» وزیر خارجه جمهوری خلق چین، پیش از ظهر امروز(جمعه) در هتل «کوبورگ» وین دیدار و گفتگو کردند.
برجام محور اصلی گفتگو و رایزنی وزرای خارجه ایران و چین است.
محمدجواد ظریف و «وانگیی» پیش از ظهر امروز در هتل کوبورگ وین با موضوع برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «وانگ یی» وزیر خارجه جمهوری خلق چین، پیش از ظهر امروز(جمعه) در هتل «کوبورگ» وین دیدار و گفتگو کردند.
برجام محور اصلی گفتگو و رایزنی وزرای خارجه ایران و چین است.
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