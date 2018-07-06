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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵

در هتل کوبورگ وین؛

وزرای خارجه ایران و چین دیدار و گفتگو کردند

وزرای خارجه ایران و چین دیدار و گفتگو کردند

محمدجواد ظریف و «وانگ‌یی» پیش از ظهر امروز در هتل کوبورگ وین با موضوع برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «وانگ یی» وزیر خارجه جمهوری خلق چین، پیش از ظهر امروز(جمعه) در هتل «کوبورگ» وین دیدار و گفتگو کردند.

برجام محور اصلی گفتگو و رایزنی وزرای خارجه ایران و چین است.  

کد مطلب 4339793

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