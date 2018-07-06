اطلاعات ۱۸ هزار اهل قلم در بانک اطلاعات خانه کتاب ایران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیکنام حسینی پور در مراسم اختتامیه دومین دوره کتاب سال یزد با اشاره به اینکه اتفاق خوب فرهنگی در یزد حال رقم خوردن است، اظهار داشت: امیدواریم در دوره بعدی کتاب سال یزد همه چرخه های نشر دیده شوند.

وی، برگزاری دومین دوره کتاب سال یزد را رویدادی مبارک دانست و افزود: رویکرد جدید خانه کتاب ایران تمرکز زدایی و نگاه حمایتی به استانها است که در این راستا از برگزاری کتاب سال استان یزد حمایت می کنیم.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب ایران از خریداری ۲۰۰ جلد کتاب برگزیدگان دویمن دوره کتاب سال یزد خبر داد و گفت: در راستای حمایت از هریک از برگزیدگان دومین دوره کتاب سال یزد، ۲۰۰ جلد کتاب خریداری می شود.

وی عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز ۱۵۰ جلد کتاب شایستگان تقدیر دومین دوره کتاب سال یزد را خریداری می کند.

حسینی پور در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از کالاهای ایرانی - فرهنگی اشاره کرد و افزود: با توجه به شعار امسال نیز کارهای تالیفی بیشتر از کارهای ترجمه مورد حمایت قرار می گیرند.

وی با اشاره به ثبت ۱۸هزار اهل قلم در بانک اطلاعات خانه کتاب ایران گفت: خدمات رفاهی مناسبی برای اهل قلم تدارک دیده شده است.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب ایران اظهار امیدواری کرد: تعداد ثبت نامی های اهل قلم استان یزد در بانک اطلاعات خانه کتاب ایران افزایش پیدا کند.

حسینی پور خاطرنشان کرد: از ۱۸ هزار عضو ثبت نامی اهل قلم در خانه کتاب ایران فقط ۱۰۰ نفر از استان یزد حضور دارند.