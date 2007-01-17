بدنبال نفت 35 دلاری! / 60 جلد تحقیق و تفحص از آموزش عالی / پرونده ایران مارین در کما / نقشه برای خاویار و زعفران ایرانی / تکنولوژی فرسوده انگلیسی در میادین نفتی/ تحلیل آخرین نامه ... / لابی برای خنثی سازی لایحه ایثارگران ! و ...

گفته می شود...

* چند تن از اعضای ارشد و تاثیرگذار فراکسیون اصولگرایان مجلس تلاش دارند هرچه سریعتر با رئیس جمهور دیداری خصوصی داشته باشند . دستور اصلی این دیدار، بررسی راهکارهای تعامل اصولگرایان با دولت احمدی نژاد در شرایط حساس فعلی و همچنین ارائه پیشنهادات تدوین شده اقتصادی برای مهار گرانی ها و تدوین هرچه بهتر بودجه 86 است.اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس اخیرا نگرانی خود را از ضعف های برخی دستگاههای اجرایی و سوءاستفاده رقبای سیاسی از اختلاف اصولگرایان و احمدی نژاد ابراز کرده و بر حمایت منطقی از دولت تاکید کرده اند.

* نگارش متن موسوم به "رنجنامه" توسط خانم ... و بی دلیل خطاب قرار دادن مقامات ارشد نظام ، آنهم دوباره با ادبیاتی تند و احساسی علیه برخی شخصیت های سیاسی نظام، موجبات نارضایتی بسیاری از حامیان دولت را نیز فراهم کرده است. اخیرا در جلساتی که این گروه به منظور تحلیل انتخابات 24 آذر برگزار کرده بود، یکی از دلایل ناکامی خود را مقالات تند و تخریب گرایانه فرد یاد شده در ایام انتخابات ارزیابی کرده اند. مقاله اخیر خانم ... برخلاف گذشته، تنها در تعداد معدودی از سایت های حامی دولت انعکاس یافت و بسیاری ازمحافل نزدیک به دولت موضع "سکوت" در این مورد اتخاذ کردند. در جلسه فوق خطاب قرار دادن مسوولان ارشد نظام به عنوان نشانه ای از بی توجهی اکثریت مدیران نظام به نامه های گذشته وی ارزیابی شده است. وی در نامه فوق که عنوان "سرگشاده" را نیز بر آن نهاده بود به برخی شخصیت های نظام و نیز خبرگزاری مهر اتهاماتی را وارد ساخته اما ظاهرا نیازی ندیده بود که استنادات خود را برای این اتهامات به نامه طولانی یاد شده ضمیمه کند.

* در پی اعلام نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده شرکت "ایران مارین سرویس (ارایه دهنده خدمات دریایی و بندری)" در سال 83، وزیر وقت دادگستری بر رسیدگی به پرونده مذکور در شعب ویژه محاکم انقلاب و عمومی تاکبد کرد اما با وجود پیگیری های سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این موضوع تا کنون تحقق نیافته است.

* غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، به قانونی شدن بازگشایی بانک ها قبل از آغاز به کار ادارات و دستگاه های دولتی که در جلسه علنی سیزدهم دی ماه جاری نهاد قانونگذاری توسط نمایندگان ملت تصویب و در جلسه بیستم شورای نگهبان قانون اساسی تائید شده بود، اشاره کرده و خواستار ابلاغ این قانون شده است.

* اخیرا برنامه ریزی و تلاش های گسترده ای از سوی محافل غربی و برخی کشورهای منطقه برای جلوگیری از صادرات خاویار و زعفران ایرانی به عنوان دو محصول صادراتی استراتژیک آغاز شده است، ظاهرا به حداقل رساندن یا توقف کامل صادرات غیرنفتی ایران یکی از راهکارهای غرب برای فلج کردن ایران است.

* در پی پخش سی دی های غیراخلاقی برخی بازیگران و به منظور جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی که به حریم اخلاقی جامعه لطمه می زند، شنیده می شود سازمان صداوسیما اخیرا تذکراتی جدی و گسترده به عوامل و بازیگران و چهره های صداوسیما داده و از آنها خواسته است که علاوه بر رعایت شئونات اخلاقی واسلامی از شرکت در میهمانی ها و پخش عکس ها و فیلم های خانوادگی و محتویات موبایل و ... جدا خودداری کنند . گفته می شود برخی شبکه ها همکاری خود را با برخی چهره ها و بازیگران به همین علل قطع کرده اند.

* شرکت انگلیسی "رویال داچ" که مسئولیت بهره برداری از میادین نفتی سروش و نوروز را بر عهده دارد، برای استخراج نفت از تکنولوژی نامناسب و قدیمی و تجهیزات فرسوده استفاده کرده که این مساله باعث افت فشار نفت در استخراج شده است. سران این شرکت برای جبران مساله مجبور به استفاده از پمپ افزایش فشار برای انتقال نفت خام به مخزن که گازوئیل مصرف می کند، شده اند. کارشناسان اعلام کرده اند پمپ مورد نظر گازوئیل سوز است و شرکت انگلیسی سوخت مورد نیاز آن را به قیمت 16 تومان تهیه می کند و وزارت نفت ما به التفاوت آن را به صورت یارانه ارائه می دهد که این مساله باعث خسارت می شود اما حمایت سیاسی جدی از شرکت مذکور، مانع از توجه به این موضوع شده است. در صورتی که سالانه میلیاردها دلار صرف واردات بنزین و گازوئیل می شود، اطلاعات شفاف از کشوری که سوخت از آنجا خریداری می شود و قیمت خرید و دوره زمانی انجام معاملات ارایه نمی شود . ضروری است معاونت بین الملل شرکت ملی نفت ایران در این زمینه گزارشی ارائه دهد.

* اگر چه "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران" فقط یک مرتبه بین مجلس هفتم و شورای نگهبان رفت و آمد کرده و قرار بود ایرادات شورای مذکور به این لایحه اصلاح شود، اما گفته می شود برخی مسئولان بنیاد با هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی که مسئولیت رسیدگی به لایحه را بر عهده دارد، رایزنی نموده و آنها را برای واگذار کردن تصمیم گیری درباره 15 ماده مهم لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام قانع کرده اند.

این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از تصویب اولیه لایحه مورد نظر در کمیسیون اجتماعی تحت ریاست "عبدالرضا مصری" وزیر رفاه که اعتراضات گسترده ایثارگران و ایرادات قانونی شورای نگهبان با آن را در پی داشت، مسئولان فراکسیون ایثارگران و تعدادی از اعضای هیات رئیسه قوه مقننه از کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه خواستند آن را به صورتی اصلاح کند که ضمن تامین نظرمرجع تائید کننده، رضایت جانبازان را به صورت حداکثری فراهم کند. قدرت الله رحمانی مشاور وزیر فرهنگ در امور ایثارگران پس از تصویب اولیه لایحه مذکور به نقاط ضعف و موارد تضییع حقوق ایثارگران در آن اشاره کرده و گفته بود "مسئولان به حمایت بنیاد از ایثارگران اعتماد کردند اما این خبط (تصویب لایحه)، ناشی از عملکرد غیر صادقانه بنیاد شهید است و به نظر می رسد ما و اعضای کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه اغوا شده ایم".

دهقان رئیس بنیاد ، پیش از این در جلسه با مدیران رسانه ها عنوان کرده بود تنها یک مورد ایراد باقی مانده و در حال حل آن هستیم که اکنون با مطرح شدن 15 مورد ایراد و ارجاع لایحه به مجمع ، نگرانی های ایثارگران مبنی بر لابی های خاص توسط بنیاد افزایش یافته است .

* در پی تعیین قیمت نفت بشکه ای 35 دلار توسط عربستان که به نظر می رسد طبق یک برنامه ریزی سیاسی صورت گرفته باشد، برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان ملت در جلسات مشترک با مسئولان مربوطه به دولت پیشنهاد داده اند قیمت نفت را روی بشکه ای 35 دلار ببندد . به اعتقاد این افراد رقم مذکور ایده آل ترین قیمت برای ساماندهی سیاست ها در صورت بروز بحران در آینده و با توجه به سقوط پی در پی بهای نفت در دنیاست. از منابع آگاه در ریاست جمهوری کسب اطلاع شده با وجود آنکه ردیف های بودجه و تبصره های آن یکشنبه شب پایان یافته اما دولت هنوز درباره قیمت نفت و نرخ بنزین در سال آینده تصمیم نگرفته و جمع بندی تکمیلی دراین زمینه امشب (چهارشنبه) و پس ازبازگشت دکتر احمدی نژاد از سفر آمریکای جنوبی که امکان بررسی همه پیشنهادات وجود دارد، صورت می گیرد.

* در پی درج "گفته می شود" در اوائل هفته در خصوص برگزاری جشن هسته ای در دهه فجر که به پیشنهاد رئیس جمهور انجام می شود، برخی چهره های سیاسی و مذهبی از دولت خواسته اند به علت همزمانی این ایام با ایام عزاداری سید الشهداء(ع)، مناسب است این مراسم را به بعد از ماه های محرم وصفر موکول کنند تا ضمن حفظ حرمت وشئونات این ماه های عزیز، جشن مذکور به صورت ملی و با شکوه برگزار شود.

* موج جدید انتشار کتاب های خاطرات سیاسی با استقبال زیاد ایرانیان خارج از کشور مواجه شده به طوری که گفته می شود تقاضا وسفارش از کتاب های تاریخی در خارج از کشور بسیار بیشتر از داخل بوده است. بر اساس این گزارش، خاطرات عزت شاهی و خاطرات حجت الاسلام ری شهری، اولین وزیر اطلاعات در صدر فروش خارج از کشور قرار دارد.

* گروه موسوم به چریک های فداییان خلق در تحلیلی، مهمترین بعد قطعنامه 1737 را بعد "روانی" آن توصیف کرده است. در بخشی از این تحلیل آمده است" آنچه در ارتباط با قطعنامه شوراى امنیت حائز اهمیت است، بعد روانى تصویب چنین قطعنامه‌اى است، با اینکه تدارک قطعنامه ١۷٣۷ مستقل از تحولات داخلى سیاست ایران صورت گرفت، اما کاملاً آشکار است که جامعه جهانى با فشارهاى جدید خود بر جمهورى اسلامى، نه هدف تغییر رژیم ایران، بلکه تأثیرگذارى بر رفتار بین‌المللى ج.ا و به طور مشخص بازگرداندن این رژیم به پاى میز مذاکرات هسته‌اى را دنبال می‌کند".

* گزارش تحقیق و تفحص مجلس از مراکز آموزش عالی 60 جلد است که از این میان، رئیس هیئت، گزارشی 100 صفحه ای مربوط به عملکرد هیات امنا و موسسین دانشگاه آزاد اسلامی تهیه کرده و در روزهای آتی به به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارایه خواهد شد.