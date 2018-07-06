مبارزه با آمریکا اصل استراتژیک است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نمازجمعه با بیان اینکه مقابله با دشمنان و آمریکا یک اصل استراتژیک به شمار می رود بر لزوم فشرده کردن صفوف و داشتن اتحاد مقابل دشمنان تاکید کرد.

وی به سفر مفید و خوب رئیس جمهور به اروپا اشاره کرد و گفت: موضع رئیس جمهور مبنی بر اعلام رژیم صهیونیسم به عنوان غاصب و اینکه اگر جلوی صادرات نفت ما گرفته شود ما نیز اجازه عبور نفت از تنگه هرمز را نخواهیم داد، قاطعانه بود و پشت دشمنان را شکست.

وی درباره پیام و نامه سردار سلیمانی خطاب به رئیس جمهور گفت: موضع قاطعانه رئیس جمهور سبب پیام سردار سلیمانی شد و این مسئله پشت دشمنان را شکست.

آیت الله طبرسی در بخشی از سخنانش با عنوان اینکه حضرت امام صادق (ع) فرهنگ غنی را برای شیعیان به ارمغان آورد گفت: باید دهه صادقیه احیا کنیم زیرا فرهنگ غنی شیعه به برکت وجود این امام همام است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با انتقاد از نابسامانی بازار سکه و ارز بر لزوم رسواکردن مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید کرد و گفت: دولت باید بازار ارز را کنترل کند تا سلطان های دوتنی سکه خلق نشود.

امام جمعه ساری با عنوان اینکه باید مفسدان اقتصادی را رسوا کرد یادآور شد: باید به فوریت فکری به حال این افراد انجام تا مردم خشنود شوند.

وی همچنین در بخشی از خطبه های نمازجمعه با اظهار اینکه مرگ همواره در کمین است و باید از دوران حیات استفاده کنیم گفت: همه ما محکوم به مرگ و فنا هستیم و باید از دوران زندگی بهره گیری کنیم.

آیت الله طبرسی همچنین با اشاره به اینکه مالیات برای توسعه و عمران کشور مهم است، بر لزوم ترویج فرهنگ پرداخت مالیات تاکید کرد.