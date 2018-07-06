مواضع اخیر رئیس جمهور ایران ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته مرند که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به چهره نفاق برخی در نظام اسلامی ابراز داشت: ملت ایران اسلامی ۴۰ سال در مقابل آمریکا ایستاده ایم و همیشه هم بینی دشمن را به خاک مالیده ایم، هر چند ممکن است در برخی عرصه ها نیز شکست خورده باشیم.

وی افزود: منافقین یاس و ناامیدی را در بین آحاد جامعه القا می کنند، از طرفی برخی بی بصیرت ها نیز در وضعیت امروز بر ضرورت مذاکره با آمریکا تاکید می کنند.

امام جمعه مرند خاطرنشان کرد: مقاومت و ایستادگی هر چند هزینه دارد اما بهتر از ذلت و خواری در برابر دشمن است، آینده از آن نظام اسلامی بوده و دشمنان مانند شوروی سابق از بین خواهند رفت.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: دوران نفرت و بغض و کینه از آمریکا در داخل خود این کشور نیز آغاز شده است.

وی همچنین با اشاره به جنگ روانی و تشنج آفرینی دشمن در کشور عنوان کرد: دشمن یک جنگ ترکیبی و روانی را در داخل کشور آغاز کرده است، در گذشته انقلاب اسلامی ایران در دنیا تنها بود اما امروز در بیرون از کشور نیز مدافعانی داریم.

امام جمعه مرند ادامه داد: حکومت جدا از مردم نیست، در حکومت نیز اگر کسی همراه با مردم نباشد، توسط همین مردم از بدنه نظام به دور انداخته می شود.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: سفر رئیس جمهور کشور به دو کشور اروپایی و مواضع صریح و قاطع و شجاعانه و تراز جمهوری اسلامی ایران ستودنی بود و رئیس جمهوری که ما می شناسیم همین است.

خطیب نماز جمعه این هفته مرند اذعان داشت: موضع اخیر رئیس جمهور، موضع رهبر و تمامی آحاد ملت ایران است، نفت برای همه یا نفت برای هیچ کس.

وی در بخش دیگری با اشاره به سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: تمام مذاهب شیعه و غیرشیعه مدیون تلاش ها و مجاهدت های علمی امام صادق(ع) هستند و شاگردانی تربیت کردند که آثار بابرکت و ماندگاری در جهان اسلام داشت.

امام جمعه مرند با اشاره به روز جهانی جمعیت تصریح کرد: کنترل جمعیت، برنامه سازمان یافته دشمن علیه ملت مسلمان است، یکی از راه های جنگ دشمن، تلاش برای افزایش جمعیت شیعه و مسلمان است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده همچنین به روز ملی عفاف و حجاب اشاره کرد و ابراز داشت: عفاف و حجاب، تنها به پوشش و چادر نیست بلکه یک فرهنگ است، مسئولانی که متولی دفاع از عفاف و حجاب هستند، باید نسبت به برخورد بد برخی معلمان و مدیران مدارس با دانش آموزان باحجاب برخورد کنند.

وی در پایان از مردم خواست در مصرف آب و برق و انرژی صرفه جویی کنند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.