هدیه جنجالی ترامپ به «اون» در سومین سفر پمپئو به پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا که پیشتر «کیم جونگ اون» را «مرد راکتی کوچولو» خطاب کرده بود هدیه ای ویژه را برای رهبر کره شمالی فرستاده است.

این هدیه شامل یک «لوح فشرده» (س دی) موسیقی اثر «التون جان» است که در آن قطعه ای با عنوان مرد راکتی وجود دارد.

این هدیه به همراه یک نامه توسط «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا، برای کیم جونگ اون ارسال شده است. پمپئو برای انجام مذاکرات جدید با مقامات کره شمالی در خصوص خلع سلاح هسته ای این کشور وارد پیونگ یانگ شده است.

دیدار مایک پمپئو از کره شمالی برای یک روز و نیم تا بعد از ظهر شنبه برنامه ریزی شده است. این سومین سفر پمپئو به کره شمالی برای ملاقات با رهبر آن کشور است.

در ماه ژوئن امسال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با رهبر کره شمالی در سنگاپور دیدار کرد و دو طرف از توافق بر سر حل بحران شبه جزیره کره و مقامات آمریکایی از آمادگی رهبر کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای خبر دادند. منابع رسمی کره شمالی هم این دیدار را دستاوردی مهم برای آن کشور توصیف کردند و تلویحا منافع اقتصادی ناشی از آن را مورد اشاره قرار دادند.

گفته می‌شود که احتمالا پمپئو در سفر جاری خود به کره شمالی حامل وعده کاهش تدریجی تحریم‌های کره شمالی در برابر پیشرفت در روند غیر اتمی شدن آن کشور خواهد بود هر چند، به گفته برخی ناظران، چنین رویکردی می‌تواند مخاطراتی در پی داشته باشد.