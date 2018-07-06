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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۹

رئیس آموزش و پرورش عشایر سیار کهگیلویه وبویراحمد:

اعزام ۷۰ دانش آموز عشایری استان به اردوی دانش آموزان عشایری کشور

اعزام ۷۰ دانش آموز عشایری استان به اردوی دانش آموزان عشایری کشور

یاسوج- رئیس آموزش و پرورش عشایر سیار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۰ دانش آموز عشایری استان به نوزدهمین اردوی دانش آموزان عشایر کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل رضایی نیک افزود: دانش آموزان عشایری پسر و دختر دوره اول و دوم متوسطه به مدت ۱۰روز در شهر ابریشم اصفهان در این اردو شرکت می کنند.

وی بیان داشت: این اردو با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان عشایری با مهارتهای زندگی و مشارکتهای گروهی و آشنایی با آداب، رسوم و فرهنگ ۲۱ استان عشایری کشور برگزار می شود.

رضایی افزود: در این دوره همچنین مسابقات قرآن، نماز واحکام  و بازیهای بومی و محلی نیز برگزار می شود.

رئیس آموزش وپرورش عشایر سیار استان گفت: شرکت کنندگان در این اردو از برگزیدگان استانی قرآن، نماز وعترت و مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی هستند.

رضایی نیک یادآرو شد: دانش آموزان کهگیلویه وبویراحمد در هجدهمین دوره اردوهای دانش آموزان عشایر کشور مقام اول مسابقات بومی ومحلی را کسب کردند.

کد مطلب 4339945

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