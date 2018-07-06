رفع مشکلات اقتصادی در گرو همت و انسجام آحاد جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان نیاز داریم که وحدت و انسجام داشته باشیم و برای حل مشکلات تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در شرایط کنونی باید از صرف هزینه های غیرضروری در کشور پرهیز شود و ارز دولتی نیز در این راستا به کار گرفته شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: در زمینه ارز و طلا نظارت جدی دولت بر بازار ضروری است و برای سفرهای خارجی غیرضروری که نیاز بایستی از ارز آزاد بهره گرفته شود.

امام جمعه اراک خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات رفع مشکلات اقتصادی موجود را به همراه خواهد داشت و وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد جامعه را بهبود می بخشد.

وی تصریح کرد: همچنین لازم است که از سایر اقدامات همچون واردات کالاهای لوکس و غیرضروری بپرهیزیم و واردات تنها در مورد کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کشور صورت پذیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: امروز ایران اسلامی در منطقه صاحب عزت و اقتدار است، این عزت به برکت مقاومت و ایستادگی و بهره گیری از نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی مسئولیت شناس و متعهد و مخلص به دست آمده، صحبت های چند روز گذشته رئیس جمهور در مورد صادرات نفت ایران نیز نشان دهنده همین اقتدار است.

امام جمعه اراک همچنین با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب و انرژی در کشور، اضافه کرد: در حال حاضر کشور با کمبود آب و همچنین انرژی برق روبرو است، در این شرایط صرفه جویی و مدیریت مصرف باید در دستور کار آحاد جامعه قرار گیرد، از جمله در حوزه کشاورزی شاهد هدر رفت بالای آب هستیم که باید با بهره گیری از روش های نوین آبیاری این نقصان اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: این کسری تولید انرژی در کشور که به سبب کاهش بارندگی و ذخایر آبی به وجود آمده در حالی است که طی چهار دهه اخیر تولید انرژی در کشور ده برابر شده است.