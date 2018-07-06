آزمون ارشد گروه پزشکی پایان یافت/ اعلام کلید اولیه در یکشنبه

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۷ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه با حضور بیش از ۷۵ هزار نفر در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

وی افزود: فرآیند برگزاری آزمون در چهار نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار شد و با برگزاری آزمون در مجموعه ها و رشته های عصر امروز جمعه ۱۵ تیرماه، آزمون در تمامی رشته ها برگزار شد.

رئیس مرکز سنجش پزشکی خاطرنشان کرد: کلید اولیه سوالات کلیه رشته ها از ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۷ تیر ماه ۹۷ از طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود.

وی افزود: در صورتی که داوطلبان نسبت به هر یک از سوالات بر اساس کلید اعلام شده، اعتراضی داشته باشند، می توانند درخواست خود را از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ تیر براساس فرم اعلام شده در انتهای دفترچه سوال آزمون، فقط بصورت اینترنتی ارسال کنند. به درخواست هایی که پس از انقضای مهلت و یا به صورت دستی ارسال شوند به هیچوجه ترتیب اثر داده نمی شود.

پورکاظمی یادآور شد: کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۷ در تاریخ ۳۰ تیر ۹۷ اعلام خواهد شد. زمان دریافت کارنامه علمی اولیه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل و ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده، شروع انتخاب رشته محل، نیمه اول مرداد ماه است.