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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

استقبال لندن از مسئولیت جدید انگلیس در برجام

استقبال لندن از مسئولیت جدید انگلیس در برجام

معاون وزیر خارجه انگلیس از نقش جدیدی که برای این کشور در برجام در خصوص راکتور اراک تعریف شده استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلیستر برت» معاون وزیر خارجه انگلیس با انتشار پیامی در توئیتر از مسئولیت جدید انگلیس در برجام استقبال کرد.

بر اساس بیانیه پایانی نشست امروز وین؛ تمامی طرف‌ ها بر ضرورت ادامه اجرای کامل و مؤثر تمامی تعهدات هسته‌ای تأکید کردند. آن‌ها از پیشرفت مداوم در مدرنیزه کردن رآکتور تحقیقات اراک استقبال کرده و با طیب خاطر اعلام می‌کنند که انگلیس عهده‌دار نقش یکی از رؤسای مشترک گروه کاری اراک (به جای آمریکا) می‌شود.

بوریس جانسون وزیرخارجه این کشور به دلیل شرکت درنشست برگزیت در جلسه کمیسیون مشترک برجام شرکت نکرد و به جای وی الیستر برت در نشست امروز حاضر بود.

کد مطلب 4340004
عبدالحمید بیاتی

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