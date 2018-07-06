استقبال لندن از مسئولیت جدید انگلیس در برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، «آلیستر برت» معاون وزیر خارجه انگلیس با انتشار پیامی در توئیتر از مسئولیت جدید انگلیس در برجام استقبال کرد.

بر اساس بیانیه پایانی نشست امروز وین؛ تمامی طرف‌ ها بر ضرورت ادامه اجرای کامل و مؤثر تمامی تعهدات هسته‌ای تأکید کردند. آن‌ها از پیشرفت مداوم در مدرنیزه کردن رآکتور تحقیقات اراک استقبال کرده و با طیب خاطر اعلام می‌کنند که انگلیس عهده‌دار نقش یکی از رؤسای مشترک گروه کاری اراک (به جای آمریکا) می‌شود.

بوریس جانسون وزیرخارجه این کشور به دلیل شرکت درنشست برگزیت در جلسه کمیسیون مشترک برجام شرکت نکرد و به جای وی الیستر برت در نشست امروز حاضر بود.