سرانه ورزشی استان بوشهر بالاتر از متوسط کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض پور بعد از ظهر جمعه در نشست شورای توسعه استان بوشهر با اولویت شهرستان جم اظهار داشت: سفرهای شهرستانی برای تسریع در تکمیل طرح های توسعه ای و اتخاذ تصمیمات لازم انجام می شود.

وی تصریح کرد: برنامه عملیاتی پنج ساله شهرستان‌ها را به صورت مجزا تدوین کرده‌ایم تا فرمانداران در کمیته برنامه ریزی به عنوان بالاترین مرجع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان از آن برای توزیع مناسب اعتبارات استفاده کنند.

عوض‌پور با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه اشتغال در دستور کار قرار گرفته است گفت: اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع اعتباری و فنی برای توسعه زیرساخت ها در راستای توسعه اشتغال در اختیار داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر خاطر نشان کرد: در راستای توسعه اشتغال، تسهیلاتی با بهره های ۴ و ۶ درصد برای کارآفرینان واقعی در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود بیان داشت: به وضعیت شهرستان جم در شاخص های توسعه بر اساس آمارهای رسمی کشور داریم.

رشد بالای جمعیت در جم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تاکید کرد: شهرستان جم شش درصد جمعیت استان را در خود جای داده و رشد جمعیتی معادل ۶.۳ درصد را تجربه می کند که به نسبت متوسط رشد ۲.۴ درصدی استان بسیار رقم بالایی است و جایگاه اول استان را از این جهت به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نرخ رشد را اگر در کنار نسبت تولد ثبت شده به هزار نفر جمعیت قرار دهیم گفت: جم رتبه ۹ استان را داراست که نشان می دهد بخش اعظم این رشد غیر طبیعی و ناشی از جمعیت مهاجر و کارگری است که قاعدتاً آسیب‌هایی را هم متوجه شهرستان می‌کند و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

این مسئول تصریح کرد: نسبت شهرنشینی جمعیت جم ۵۴ درصد است که این نسبت در استان ۷۱ درصد است و از این جهت رتبه ششم استان را داراست. نرخ باسوادی جم تقریبا مشابه استان و کمی بیشتر ۹۰ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نرخ فعالیت اقتصادی در جم اشاره کرد و گفت: این نرخ ۴۵ درصد است و بعد از عسلویه و کنگان بیشترین نرخ فعالیت اقتصادی استان را داراست.

عوض پور تاکید کرد: نرخ بیکاری شهرستان جم ۹ درصد است که دو درصد از میانگین نرخ بیکاری استان کمتر است.

نسبت طلاق به ازدواج در جم پائین است

وی با بیان اینکه نسبت طلاق به ازدواج در جم ۲ به هزار است گفت: در حالی که این نرخ در استان ۲۳ به هزار است و از این نظر جم شرایط بسیار بهتری را داراست.

این مسئول خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی، ۱.۲ درصد اراضی قابل کشت استان در جم وجود دارد اما تعداد بهره برداران کشاورزی جم حدود ۵ درصد استان است که این نسبت آسیب هایی را در بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه چهار درصد سطح کشت گوجه فرنگی استان مربوط به شهرستان جم است گفت: از حیث تولیدات گلخانه‌ای، سهم شهرستان جم ۱۳ درصد استان است.

وی تاکید کرد: در بخش صنعت شهرستان جم فقیر است و تنها دو درصد صنایع استان در جم مستقر است. در بحث معادن هم وضعیت مشابه است.

رضا عوض پور با اشاره به اینکه ۵۳ درصد فعالیت اقتصادی جم در بخش خدمات است گفت: اساسی ترین ظرفیت توسعه ای جم را به خود اختصاص داده است.

این مسئول اظهار داشت: در حوزه شاخص های امداد و نجات، سهم تصادفات درون شهری ۲ درصد سهم استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بار دیگر تاکید کرد: در بحث شاخص های مربوط به آب به عنوان یکی از چالش های مهم و جدی شهرستان جم است.

بهبود وضعیت آب

وی تصریح کرد: سهم شهرستان جم از شبکه آب روستایی ۴۶ درصد است در حالی که این شاخص دسترسی به شبکه آب روستایی در استان ۵۹ درصد است و ۱۳ درصد از میانگین استان کمتر است.

عوض پور با بیان اینکه نسبت شبکه فرسوده جم به نسبت استان ۶۲ درصد است در حالی که متوسط استان ۴۲ درصد است گفت: از این جهت نیازمند توجه ویژه تر در کمیته برنامه ریزی شهرستان است.

عوض پور بیان داشت: در حوزه آب شهری، شهرستان جم تقریبا از میانگین استان تبعیت می‌کند و حدود ۹۸ درصد جمعیت شهری از شبکه آب برخوردارند.

این مسئول تصریح کرد: در فرسودگی شبکه‌های آب شهری هم شهرستان جم ۳۴.۳ درصد است که این رقم در استان ۳۳ درصد است.

وی افزود: از حیث شاخص‌های سلامت هم جم نزدیک به میانگین استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اظهار داشت: سرانه مراکز جامع سلامت شهری در شهرستان جم به ازای ۱۰ هزار نفر حدود ۵۲ صدم درصد هست و میانگین استان حدود ۶۹ صدم درصد است.

وی با بیان اینکه سرانه مراکز بهداشتی روستایی به ازای ۱۰ هزار نفر در جم حدود ۶ دهم درصد است گفت: این رقم در استان حدود یک درصد است.

توسعه فضای ورزشی روستایی

رضا عوض‌پور به حوزه ورزش پرداخت و گفت: شهرستان جم تقریبا به جز سرانه فضای باز ورزش روستایی، در بقیه شاخص ها یا مشابه میانگین استان یا بالاتر از میانگین استانی است که لازم است به فضای ورزشی روستایی توجه بیشتری شود.

وی افزود: میانگین سرانه ورزشی استان از متوسط کشور بالاتر است.

این مسول تصریح کرد: در شاخص های بخش راه، از ۳۷۰ کیلومتر راه شهرستان جم، ۱۲ درصد راه ها اصلی و بزرگراهی است و مابقی راه های روستایی است.

رئیس سازمان برنامه ریزی استان بوشهر تاکید کرد: میانگین راه های روستایی جم از متوسط استانی بالاتر است که علت آن تعدد روستاها و پراکندگی زیاد است.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش و پرورش میانگین مدارس تخریبی شهرستان جم ۱۲ درصد است گفت: در حالی که این رقم در استان ۱۱ درصد است و در کلاس های تخریبی شرایط استان بوشهر از متوسط کشور بهتر است.

عوض پور خاطر نشان کرد: در مجموع به جز یک یا دو شاخص که مهم ترین آن آب است در بقیه شاخص ها با فاصله معناداری از متوسط کشور شرایط بهتری داریم.

تکمیل تمام پروژه های نیمه تمام استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: در سال گذشته ۵۳ میلیارد تومان اعتبار در شهرستان جم توزیع شده است که عمده آن یعنی حدود ۳۰ درصد آن به توسعه شهری و روستایی اختصاص یافته و پس از آن آب و راه است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل تمام پروژه های نیمه تمام استان و پرداخت مطالبات پیمانکاران به ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت سهم اعتباری استان بوشهر در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است که لازم است در توزیع اعتبارات، پروژه های مهم و نیمه تمام مورد توجه قرار گیرد.

عوض پور اظهار داشت: ۳۰ پروژه عمرانی در سال جاری در شهرستان جم به اتمام می رسد و برای تکمیل تمام پروژه های عمرانی جم و پرداخت مطالبات پیمانکاران به ۷۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی افزود: تلاش می کنیم این اعتبار طی سال جاری و سال آینده تامین شود.