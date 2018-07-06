شکست سنگین خانگی مقاومت قرچک در گام اول لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات هفته اول لیگ برتر فوتسال، تیم فوتسال مقاومت قرچک در خانه به مصاف تیم حفاری اهواز رفت که این بازی با نتیجه ۵ بر ۲ به نفع تیم مهمان به پایان رسید.

این مسابقه با درخواست اهوازی ها و تایید ناظر مسابقه نیم ساعت زودتر و در ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۶ مسابقه رافئی پور در میان تشویق بی امان قرچکی ها اولین گل حفاری را به ثمر رساند و پس از آن حملات متعدد مقاومت قرچک با درخشش بابایی دروازه بان حفاری اهواز خنثی شد.

در ادامه مسابقه شهاب طالبی و حفیظی گل های دوم و سوم را برای حفاری اهواز به ثمر رساندند، تا نیمه اول ۳ بر صفر به سود اهوازی ها به پایان برسد.

در نیمه دوم بازی پایاپایی از هر دو تیم شاهد بودیم، تا در نهایت ۲ گل توسط قرچکی ها به ثمر رسید و ۲ گل نیز اهوازی ها به ثمر رساندند، تا مسابقه با نتیجه ۵ بر ۲ به پایان برسد و مقاومت قرچک گام اول در لیگ برتر فوتسال را با شکست سنگین خانگی بردارد.