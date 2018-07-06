نفرات برتر مسابقات اسکیت بانوان استان مرکزی در اراک معرفی شدند

پرستو قاسمی در گفت و گو باخبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: مسابقات اسکیت سرعت بانوان استان مرکزی در چها رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز جمعه در اراک پیگیری شد.

وی افزود: مسابقات در ماده های ۶۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر انفرادی و گروهی برگزار شد که در پایان در ماده ۶۰ متر، رها سادات هاشمی و ویانا میرناصری در رده سنی متولدین سال های ۹۰ و ۹۱ مقام های نخست را کسب کردند.

قاسمی بیان داشت: در ماده ۱۰۰ متر هم شایسته صفایی، پریماه رضایی و رومینا شجاعی در رده سنی متولدین ۸۷- ۸۸ و ۸۹ عناوین اول را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۲۰۰ متر مریم ایوبی در رده سنی متولدین ۸۶ و سالینا قربانی در رده سنی متولدین ۸۲-۸۳ اول شدند. در ماده ۲۰۰ متر بزرگسالان هم آرمیتا ابلقی بر سکوی نخست ایستاد.

نایب رئیس هیات اسکیت استان مرکزی افزود: در بخش گروهی هم، در ماده ۱۰۰متر گروهی در رده سنی متولدین سال ۹۱ ویانا میرناصری و در رده سنی متولدین ۹۰ رهاسادات هاشمی اول شدند و در ماده ۲۰۰ متر گروهی نیز پریماه رضایی، رومینا شجاعی در رده سنی متولدین ۸۸ و ۸۹ مقام های نخست را کسب کردند.

قاسمی خاطر نشان کرد: در ماده ۴۰۰ متر گروهی هم پریا زارعی، سارا جدید الاسلام و شایسته صفایی در رده های سنی ۸۲-۸۳، ۸۴-۸۵ و ۸۷ عناوین نخست را کسب کردند. در ماده ۴۰۰ متر گروهی بزرگسالان هم مقدسه معافی بر سکوی نخست ایستاد.

گفتنی است این مسابقات زیر نظر هیات اسکیت استان مرکزی در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری امام خمینی(ره) اراک برگزار شد.