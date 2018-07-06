زلزله قلعه خواجه خسارتی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۲۱:۳۷ شامگاه جمعه قلعه خواجه در شهرستان اندیکا را لرزاند.
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشت.
اهواز ـ زلزله ۳.۷ ریشتری قلعه خواجه در استان خوزستان خسارتی در پی نداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۲۱:۳۷ شامگاه جمعه قلعه خواجه در شهرستان اندیکا را لرزاند.
کیامرث حاجی زاده اظهار داشت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارتی نداشت.
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