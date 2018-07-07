رایزنی ماکرون و امیر قطر درباره مسائل منطقه و روابط دو جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نشست مشترک خود در کاخ الیزه در خصوص مسائل منطقه ای و همکاری های دو جانبه رایزنی کردند.

ماکرون در ادامه افزود که ۲ کشور مصمم هستند به همکاری باهم برای برقراری صلح و ثبات ادامه بدهند و این به معنی ایجاد وحدت در منطقه است. قطر از اقداماتی که کشورهای خلیج فارس انجام داده اند هر روز دارد آسیب می بیند، خانواده هایی به علت این بحران از یکدیگر جدا مانده اند.

وی افزود: ما درباره این بحران گفتگو کردیم و مصمم هستیم آن را با گفتگو حل و فصل کنیم. فرانسه از سال گذشته سرگرم رایزنی با همه طرف ها در منطقه بوده و با اصرار از آنها خواسته است مسیر میانه روی و آشتی را در پیش بگیرند. درباره دیگر مسائل منطقه ای هم گفتگو کردیم. ایران، یمن، سوریه، عراق، فرایند (به اصطلاح) صلح در فلسطین و لیبی. موضوع لیبی یکی از اولویت های مهم برای ما است و تا پایان سال باید زمینه را برای برگزاری انتخابات در این کشور فراهم آوریم. قطر و فرانسه همچنین مصمم هستند روابط دوجانبه خود را گسترش دهند چه روابط اقتصادی، چه فرهنگی و ورزشی و در این زمینه امیر قطر بر تمایل خود برای افزایش سرمایه گذاری تاکید کرد.

ماکرون در پاسخ به پرسشی درباره موضع رسمی فرانسه در زمینه فروش سامانه دفاع موشکی اس - ۴۰۰ از سوی روسیه به قطر نیز گفت: ما رابطه ای راهبردی داریم که ارزش ها و چشم اندازی مشترک پشت آن قرار دارد و با همکاری نظامی ما در زمینه هواپیماهای رافائل مورد تاکید قرار می گیرد. این همکاری در حوزه های دیگر هم در جریان است برای نمونه در حوزه ورزشی که به آن اشاره کردم و همه این موارد بخشی از چشم انداز مشترکی است که ما پیش رو داریم. از سوی دیگر ما روابط بسیار خوبی هم با مسکو داریم و به طور مستقیم با روسیه گفتگو می کنیم، با همه شرکایمان درباره طرح های مشترکی که داریم گفتگو می کنیم و قطعا خود را درگیر گفتگوهای اغراق آمیز نخواهیم کرد.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم روابط دوجانبه دوحه - پاریس را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ما درباره ی مسائل مختلف منطقه تبادل نظر کردیم بویژه در زمینه درگیریهای میان اسرائیل و فلسطین گفتگو داشتیم.