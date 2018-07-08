به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت ارکستر سمفونیک ایران و اتریش (آیسو) ساعت ۲۱:۳۰ روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس انجمن فرهنگی اتریش در ایران به مدیریت هنری مازیار یونسی و رهبری مهمان پیتر زومرر هنرمند اتریشی در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

در این کنسرت قطعاتی هایدن، شوبرت، موتزارت، یوهان اشتراوس و همچنین قطعاتی از نادر مشایخی و پیمان یزدانیان برای مخاطبان اجرا می شود.

پیتر زومرر رهبر مهمان، ماتییاس هوفمان تک خوان باریتون، نرگس فلاح پسند تک نواز ویولنسل، کوشا صرافی گوهر تک نواز کمانچه و مازیاریونسی مدیر هنری برخی از اعضای گروه اجرایی کنسرت پیش رو را تشکیل می دهند.

ارکستر سمفونیک آیسو (ایران-اتریش) از جمله مجموعه های فعال حوزه موسیقی است که از سال ۱۳۸۵ در انجمن فرهنگی اتریش در تهران کار خود را آغاز کرد. مدیریت هنری این مجموعه بر عهده کریستیان شولتز نوازنده ویولنسل و رهبر اتریشی است که خود به عنوان مدیر اجرایی ارکستر سمفونیک وین، رهبر ارکستر در مدرسه موسیقی موتزارت در وین و نیز مدیر سری کنسرت های «نوسانات» مشغول به کار است.

برگزاری چندین کنسرت در فستیوال ها و رویدادهای مهم داخلی و خارجی، برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و مسترکلاس های نوازندگی از فعالیت های دیگری است که در این مجموعه موسیقایی انجام می شود.