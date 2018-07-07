سمپاشی ۹۳۷۱ رأس دام سنگین و سبک علیه اکتوپارازیت ها در تالش

رامبد مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رسیدن فصل گرما و احتمال شیوع ویروس تب کریمه کنگو، اظهار کرد: در این راستا برای پیشگیری از این بیماری و از بین بردن ناقلین ویروس عامل این بیماری سمپاشی جایگاه نگهداری دام ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و با هماهنگی با دامداران در سطح روستاها اقدام به سمپاشی جایگاه دام و دام های مناطق ییلاقی شکردشت، باجاهونی و تندوره از توابع بخش های مرکزی و اسالم شهرستان تالش کرده ایم.

رئیس دامپزشکی تالش با اشاره به اینکه در این مدت ۷۲۱ رأس دام بزرگ و هشت هزار و ۶۵۰ رأس دام کوچک سمپاشی شده اند، گفت: همچنین در این مدت ۲۱ هزار و ۲۵۶ متر مربع از جایگاه های دام نیز علیه اکتوپارازیت ها سمپاشی شده اند.

مرتضایی یادآورشد: تب هموراژیک کریمه کنگو بیماری بسیار خطرناک و مشترک بین انسان و دام بوده که توسط انگل های خارجی (کنه) بدن دام منتقل می شود لذا سمپاشی دام و جایگاه دام یکی از راه های پیشگیری از بروز این بیماری است.