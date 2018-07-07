به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست با مسئولان آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر اظهار داشت: سازمان فنی و حرفهای نقش بسیار مهمی در راستای توسعه مهارتآموزی در جامعه و بهبود وضعیت اشتغال دارد.
وی با اشاره به نقش توسعه مهارتآموزی در بهبود وضعیت اشتغال و توسعه و پیشرفت جامعه در عرصههای مختلف، بیان کرد: برای بهبود اشتغال راهی جز توسعه مهارتآموزی وجود ندارد و باید جوانان برای ایجاد توسعه اشتغال آماده شوند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: باید بخش خصوصی حمایت و تقویت شود تا شاهد بهبود اشتغال باشیم چراکه ادارات و بخش دولتی نمیتواند نیازهای اشتغال جامعه را پر کند.
وی خواستار ایفای مناسب نقش بانکها در توسعه اشتغال و ارائه تسهیلات مناسب در این بخش شد و افزود: بانکها در پرداخت تسهیلات ارزانقیمت اشتغالزایی باید سرعت لازم را داشته باشند.
گراوند به ظرفیتهای استان بوشهر در عرصه کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: توسعه طرحهای کشت گلخانهای را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و در این راستا حمایت لازم از فعالان این عرصه صورت میگیرد.
وی در پایان با اشاره به معرفی مدیرکل جدید آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر، از خدمات عبدالرسول کازرونی مدیرکل قبلی آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر تقدیر کرد و برای مدیر جدید آرزوی توفیق کرد.
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