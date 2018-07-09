سلیمانی: دختران اسکواش باز به دنبال رنکینگ زیر ۱۰۰ هستند

مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعزام اسکواش بازان به بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: این دومین اعزام اسکواش به بازی‌های آسیایی است. نخستین اعزام مربوط به زمان تاسیس این رشته در ایران می شود که فرزامی، رئیس وقت فدراسیون به دلیل ارتباطات خوبی که با کمیته ملی المپیک داشت با هدف معرفی و شناخت اسکواش، این رشته را به بازی‌های آسیایی اعزام کرد.

رئیس فدراسیون اسکواش افزود: دو ورزشکار به صورت نمادین اعزام شدند و بعد از آن دیگر کسی توجهی به این رشته نکرد تا اینکه امسال با عنایت وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک اسکواش در بخش تیمی و انفرادی دختران و همچنین انفرادی پسران اعزام خواهد شد.

او درباره اسامی نفرات اعزامی به بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: سجاد زارعیان جهرمی به همراه علیرضا شاملی در بخش انفرادی مردان و حدیث فرزاد، غزال شرف پور و فرشته اقتداری در بخش تیمی و انفرادی بانوان عازم مالزی می شوند. آیلی نبری به دلیل شکستگی لگن در سانحه رانندگی از تیم جدا شد و شرف پور با حمایت ستاد بازی‌ها در ایران و جاکارتا جایگزین شد. در حال حاضر نبری در آکادمی ملی المپیک دوره درمانش را طی می کند تا اواخر شهریور در رقابت های جهانی و آسیایی بتوانیم از او استفاده کنیم.

سلیمانی در ادامه درباره هدف فدراسیون اسکواش برای دو رقمی کردن رنکینگ جهانی دختران گفت: تابا تقوی رفسنجانی، سوگول ثمودی و آرزو سادات موسوی در حال تمرین هستند تا بتوانند در رشته های راکتی برای نخستین بار رنکینگ دو رقمی و زیر ۱۰۰ را کسب کنند.

رئیس فدراسیون اسکواش در مورد هدف فدراسیون در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: این تیم همیشه در رقابت‌های آسیایی در بین ۱۵ تیم، رتبه آخر و یا ۱۴ را کسب می کردند اما اینار موفق شدند در جمع ۶ تیم برتر قرار گیرند. تلاش ما این است تا این رتبه حفظ و یا ارتقا یابد.