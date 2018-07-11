به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسلام معاصر» اثر «محمد ارکون» و ترجمه «محمد جواهر کلام» به تازگی از سوی انتشارات شادگان منتشر شده است.

محمد جواهر کلام، مترجم این اثر درباره ترجمه و انتشار این کتاب به خبرنگار مهر گفت: «اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسلام معاصر» یکی از کتاب‌های «محمد ارکون» است که من بعد از کتاب «اعاده اعتبار و اندیشه دینی» آن را ترجمه کرده‌ام. ارکون یکی از ۳ یا ۴ نفری است که سعی می‌کند، میراث گذشته اندیشه عربی را به طرز جدید و مدرنی بررسی و احیا کند. این میراث همان سنتی است که ما ایرانی‌ها داریم. یکی از مشهورترین آنها «محمد عابد جابری» و دیگری «نصر حامد ابوزید» است که هر دو اینها متاسفانه در سال ۲۰۱۰ درگذشتند.

وی افزود: اینها تاثیراتی است که هر یک از این مترجمان بعد از جنگ ژوئن ۱۹۶۷ شروع کردند و اندیشه عربی را که رو به افول بود را احیاء کردند. کار آنها بسیار پرثمر بود و به خصوص جوان‌های بسیاری کتاب‌های آنها را خواندند و کتابهای آنها به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شد. همچنین مترجمی به نام «هاشم صالح» اغلب کتاب‌های ارکون را از زبان فرانسه به عربی ترجمه کرد. محمد ارکون، چون دانش آموخته سوربن فرانسه است به زبان فرانسه کتاب‌هایش را می‌نویسد.

جواهر کلام با بیان اینکه مترجمان ایرانی، آثار ارکون را از زبان عربی به فارسی برگردانده اند، ادامه داد: بسیاری از افرادی که آنها را نواندیش دینی می‌دانیم، از آثار ارکون تاثیر گرفته‌اند و اندیشه او بسیار بر جوان‌ها اثر گذار بوده است. ارکون، ابوزید و محمد عابد جابری اندیشه دینی را با دید مدرنی به سنت عربی بسیار پیش بردند که تا امروز کتاب‌های آنها ترجمه می شود.

این مترجم با اشاره به اینکه در گذشته کتاب کوچکی از «محمد ارکون» به نام «اعاده اعتبار به اندیشه دینی» را به فارسی ترجمه کرده است، ادامه داد: این کتاب که بسیار پرمحتواست، حدود هفت یا هشت سال پیش ترجمه و از سوی انتشارات نگاه معاصر منتشر شد که اکنون چاپ اول آن رو به اتمام است.

مدیر انتشارات شادگان تصریح کرد: کتاب «اندیشیدنی و نا اندیشیدنی در اسلام معاصر» از محمد ارکون هم که به تازگی توسط اینجانب ترجمه واز سوی انتشارات شادگان منتشر شده است. همچنین در نظر دارم در آینده کتاب‌های بیشتری از ارکون منتشر کنم، از جمله اثر اخیر او به نام «دین شناسی تطبیقی» که در آینده ترجمه و به انتشار خواهم رساند.

عناوین فصول کتاب «اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسلام معاصر» بدین ترتیب است: زندگانی، مصاحبه ها، شکل گیری بنیادگرایی اسلامی، روشنفکران عرب و غرب، بنیادگرایی و مسائل آن، اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسلام معاصر.

کتاب «اندیشیدنی و نااندیشیدنی در اسلام معاصر» اثر «محمد ارکون» و ترجمه «محمد جواهر کلام» در ۱۰۶ صفحه به قیمت ۱۲۰ هزار ریال به تازگی از سوی انتشارات شادگان منتشر شده است.